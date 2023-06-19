Россия может лишиться 9% электричества из-за новых санкций США

Расширенный пакет санкций США, вступивший в силу 18 июня, может закрыть возможность американским инжиниринговым компаниям предоставлять любые виды услуг в России, 19 июня сообщает «Коммерсант».
В частности, данный запрет коснется компании General Electric, обслуживающей турбины ТЭС в России на 5 ГВт. На данный момент компания проводит оценку последствий введенного пакета санкций.
С подобной ситуацией энергетический сектор России столкнулся еще в 2022 году, когда компания Siemens с общей мощностью турбин в 9 ГВт, объявила об уходе с рынка. На данный момент все компоненты для оборудования Siemens приобретаются у дружественных стран.
Отмечается, что общая мощность иностранных турбин на ТЭС в России составляет примерно 9% от установленной мощности Единой энергосистемы страны. Турбины General Electric располагаются на Шатурской ГРЭС, Воронежской ТЭЦ-1, калининградских ТЭС, Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, а также Восточной ТЭЦ.
Минпромторг для решения проблем с компонентами предлагает перейти потребителям на отечественные аналоги. При этом ведомство отмечает, что в поиске отечественной альтернативы западным турбинам самым незаменимым остается сфера изготовления запчастей.