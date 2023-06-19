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    Экономика и санкции

    Россия может лишиться 9% электричества из-за новых санкций США

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    Расширенный пакет санкций США, вступивший в силу 18 июня, может закрыть возможность американским инжиниринговым компаниям предоставлять любые виды услуг в России, 19 июня сообщает «Коммерсант».

    В частности, данный запрет коснется компании General Electric, обслуживающей турбины ТЭС в России на 5 ГВт. На данный момент компания проводит оценку последствий введенного пакета санкций.

    С подобной ситуацией энергетический сектор России столкнулся еще в 2022 году, когда компания Siemens с общей мощностью турбин в 9 ГВт, объявила об уходе с рынка. На данный момент все компоненты для оборудования Siemens приобретаются у дружественных стран.

    Отмечается, что общая мощность иностранных турбин на ТЭС в России составляет примерно 9% от установленной мощности Единой энергосистемы страны. Турбины General Electric располагаются на Шатурской ГРЭС, Воронежской ТЭЦ-1, калининградских ТЭС, Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, а также Восточной ТЭЦ.

    Минпромторг для решения проблем с компонентами предлагает перейти потребителям на отечественные аналоги. При этом ведомство отмечает, что в поиске отечественной альтернативы западным турбинам самым незаменимым остается сфера изготовления запчастей.

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