    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    766мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.65eur91.63

    Володин: В Россию вернулись больше половины уехавших граждан

    958
    16 комментариев

    Больше половины россиян, уехавших за границу после февраля 2022 года, уже вернулись на Родину, и этот процесс продолжается. Об этом 19 июня заявил в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В качестве причин он назвал тоску по родным и близким, по друзьям и русскому языку, комфортные условия проживания, а также «русофобскую политику западных государств»,

    Володин также призвал оставшихся релокантов вернуться: сегодня эта возможность есть, а завтра, по его словам, её уже не быть.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    УехавшиеУехавшие россиянеВячеслав ВолодинРелоканты
    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    VVS Spb19 Июн 2023 в 09:53
    Как мы знаем говорить можно все нам и им за это ничего не бывает. Ждут до определённого момента и захлопнут форточку, да ещё и закон подписан. Так что теперь трудно будет. В стадо всех в стадо,так они сделали.
    +0−0
    AndrewBarsik19 Июн 2023 в 09:53
    Бывает, что людей постигает такое несчастье, как слабоумие. Бывает, что страны постигает такое несчастье, как слабоумные на высших государственных постах. Кстати из тех граждан, которые выехали из России вчера, пока вообще не вернулся ни один.
    +1−0
    Гость19 Июн 2023 в 09:52
    Кто уехал это его выбор. Правильный выбор.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close