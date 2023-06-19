Володин: В Россию вернулись больше половины уехавших граждан

Больше половины россиян, уехавших за границу после февраля 2022 года, уже вернулись на Родину, и этот процесс продолжается. Об этом 19 июня заявил в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.



В качестве причин он назвал тоску по родным и близким, по друзьям и русскому языку, комфортные условия проживания, а также «русофобскую политику западных государств»,



Володин также призвал оставшихся релокантов вернуться: сегодня эта возможность есть, а завтра, по его словам, её уже не быть.

