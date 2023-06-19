Смертельное ДТП под Петербургом: мотоциклист не пропустил машину с финскими номерами

Смертельное ДТП произошло воскресным вечером под Петербургом на территории Ломоносовского района Ленобласти. Подробности стали известны «Фонтанке» 19 июня.
Незарегистрированный мотоцикл Promax Sport 5-Seriec Lite и «Ситроен Берлинго» с финскими номерами столкнулись вчера около 22:45 на 22-м километре дороги Петергоф — Кейкино (по данным «Мотосолидарности», в Гостилицах). По предварительной версии, 39-летний житель Гостилиц, выезжая на шоссе, не пропустил автомобиль, которым управлял собственник — 54-летний пенсионер из Петербурга.
Мотоциклист погиб на месте. Травмы получил пассажир «Ситроена» — 54-летний петербуржец (пенсионер, как и водитель). Его с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП. По информации «Фонтанки», ни мотоциклист, ни водитель в этом году за нарушения ПДД не привлекались.