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    Смертельное ДТП под Петербургом: мотоциклист не пропустил машину с финскими номерами

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    9 комментариев

    Смертельное ДТП произошло воскресным вечером под Петербургом на территории Ломоносовского района Ленобласти. Подробности стали известны «Фонтанке» 19 июня.

    Незарегистрированный мотоцикл Promax Sport 5-Seriec Lite и «Ситроен Берлинго» с финскими номерами столкнулись вчера около 22:45 на 22-м километре дороги Петергоф — Кейкино (по данным «Мотосолидарности», в Гостилицах). По предварительной версии, 39-летний житель Гостилиц, выезжая на шоссе, не пропустил автомобиль, которым управлял собственник — 54-летний пенсионер из Петербурга.

    Мотоциклист погиб на месте. Травмы получил пассажир «Ситроена» — 54-летний петербуржец (пенсионер, как и водитель). Его с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП. По информации «Фонтанки», ни мотоциклист, ни водитель в этом году за нарушения ПДД не привлекались.

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    Комментарии 9

    Гость #219 Июн 2023 в 09:54
    54-летний пенсионер с финскими номерами - ффууу, как же это непатриотично. должен был уступить дорогу русскому мотоциклисту.
    +1−2
    Гость19 Июн 2023 в 09:40
    В след.жизни родится черепахой или улиткой, раз в этой слишком быстрый и самонадеянный.
    +2−0
    Гость19 Июн 2023 в 09:36
    "Незарегистрированный мотоциклист Promax Sport 5-Seriec Lite"

    "Травмы получил пассажир «Ситроена» — 54-летний петербуржец (пенсионер, как и водитель). Его с закрытой черепно-"

    Чтобы не платить журналистам, Фонтанка купила искусственный разум, но он оказался бракованным тупым роботом.
    +4−0
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