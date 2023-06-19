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    Следующие майские праздники собираются увеличить не за счет новогодних каникул

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    10 комментариев

    В следующем году россияне будут отдыхать на Первомай четыре дня подряд. 1 мая выпадает на среду, и «каникулы» удлинят, но не за счет январских праздников. Минтруд собирается летом опубликовать проект постановления о праздничных днях в 2024 году. Об этом, как пишут «Известия» 19 июня, рассказал журналистам издания глава ведомства Антон Котяков на полях ПМЭФ в Петербурге.

    По его словам, Минтруд «концентрирует майские так, чтобы было удобно гражданам». Неделя перед первыми майскими (с 22 апреля 2024 года) будет шестидневной. Воскресенье, 28 апреля, — выходной. А понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, станут выходными за счет субботы, 27 апреля, и одного из ноябрьских праздников. Новогодние каникулы останутся длинными — до 8 января. По словам Котякова, Минтруд постарался сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.

    «У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо», — отметил министр.

    Длинные выходные в следующем году сохранятся и на 23 Февраля и 8 Марта — по три дня, потому что оба праздника выпадают на пятницу.

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    Майские праздникиПервомайские праздникиНовогодние каникулыВыходныеМинтруд
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    Комментарии 10

    Dr. Jones19 Июн 2023 в 09:08
    А просто прибавить выходной день не увеличивая рабочую неделю и не сокращая другие праздники? Религия не позволяет?
    +1−0
    chip119 Июн 2023 в 08:55
    «У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год"
    Хорошо бы сократить минфин, а Силуанова под суд отдать!
    +1−0
    Гость19 Июн 2023 в 08:38
    У меня даже штанишки промокли от такой радостной новости!
    +0−1
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