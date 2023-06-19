Следующие майские праздники собираются увеличить не за счет новогодних каникул

В следующем году россияне будут отдыхать на Первомай четыре дня подряд.
По его словам, Минтруд «концентрирует майские так, чтобы было удобно гражданам». Неделя перед первыми майскими (с 22 апреля 2024 года) будет шестидневной. Воскресенье, 28 апреля, — выходной. А понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, станут выходными за счет субботы, 27 апреля, и одного из ноябрьских праздников. Новогодние каникулы останутся длинными — до
«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо», — отметил министр.
Длинные выходные в следующем году сохранятся и на