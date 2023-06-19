Следующие майские праздники собираются увеличить не за счет новогодних каникул

В следующем году россияне будут отдыхать на Первомай четыре дня подряд. 1 мая выпадает на среду, и «каникулы» удлинят, но не за счет январских праздников. Минтруд собирается летом опубликовать проект постановления о праздничных днях в 2024 году. Об этом, как пишут «Известия» 19 июня, рассказал журналистам издания глава ведомства Антон Котяков на полях ПМЭФ в Петербурге.



По его словам, Минтруд «концентрирует майские так, чтобы было удобно гражданам». Неделя перед первыми майскими (с 22 апреля 2024 года) будет шестидневной. Воскресенье, 28 апреля, — выходной. А понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, станут выходными за счет субботы, 27 апреля, и одного из ноябрьских праздников. Новогодние каникулы останутся длинными — до 8 января . По словам Котякова, Минтруд постарался сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.

