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    Высокий столб дыма встревожил петербуржцев. Горят семь гаражей на Васильевском

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    5 комментариев

    Крупный пожар произошел вечером в воскресенье, 18 июня, на Васильевском острове. Высокий столб дыма видно из разных частей города. Читатели «Фонтанки» прислали фотографии и видео происшествия.

    читатель «Фонтанки»

    Пожар за рестораном «Огниво», на Малом ВО, — сообщает Татьяна. — За минуту до этого в этом же месте был салют». Читательница также отмечает, что в районе метро «Приморская» ощущается запах жженой резины.

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    Как вскоре сообщили в петербургском МЧС, на Камской улице горят семь гаражей на площади 90 «квадратов».

    читатель «Фонтанки»

    О пожаре стало известно в 23:03. Его тушением занимаются 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

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    Пожар
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    Комментарии 5

    Панкихой19 Июн 2023 в 00:42
    Пары тройки баллонов для дачи с пропаном не хватает. Зевак шугнуть немного.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!19 Июн 2023 в 00:39
    милонов эпично бежал до третьей линии обороны!
    +0−0
    Гость19 Июн 2023 в 00:14
    Что-то последние пару недель пожар за пожаром
    +1−0
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