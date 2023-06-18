Высокий столб дыма встревожил петербуржцев. Горят семь гаражей на Васильевском

Крупный пожар произошел вечером в воскресенье, 18 июня, на Васильевском острове. Высокий столб дыма видно из разных частей города. Читатели «Фонтанки» прислали фотографии и видео происшествия.
читатель «Фонтанки»
Пожар за рестораном «Огниво», на Малом ВО, — сообщает Татьяна. — За минуту до этого в этом же месте был салют». Читательница также отмечает, что в районе метро «Приморская» ощущается запах жженой резины.
Как вскоре сообщили в петербургском МЧС, на Камской улице горят семь гаражей на площади 90 «квадратов».
читатель «Фонтанки»
О пожаре стало известно в 23:03. Его тушением занимаются 4 единицы техники и 20 человек личного состава.