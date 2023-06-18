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    Петербуржцы около часа простояли на КАД перед Новосельем. Неусидчивые сыграли в волейбол на дороге

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    3 комментария

    Кольцевую автомобильную дорогу перекрывали в районе Новоселья в сторону Пулково. Об этом 18 июня сообщают читатели «Фонтанки». В общей сложности автомобилисты и их пассажиры провели в заторе около часа.

    Как сообщает читательница Ксения, ей вдвойне обидно, потому что дорогу сотрудники ДПС перекрыли прямо перед ее машиной — чуть-чуть не хватило времени, чтобы проскочить. Некоторые не стали сидеть в автомобиле в такую духоту и вышли на дорогу играть в волейбол. Другие включили музыку погромче.

    читательница «Фонтанки» Ксения

    Если верить сервису «Яндекс.Пробки», затор растянулся практически от развязки с Ропшинским шоссе.

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    Комментарии 3

    Инкогнито202118 Июн 2023 в 20:47
    как же это унизительно, пропускать каких то бояр в 21-ом веке.
    Мало того что плюют в лицо, дак еще и растирают
    +0−0
    Свободу Лёхе!18 Июн 2023 в 20:44
    Если силы - равные, то час для волейбола - мало! ) Тут нужно что-то.. с регламентом по времени, гандбол, к примеру..) Как раз, час, если без перерыва..)
    +0−0
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