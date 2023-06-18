Петербуржцы около часа простояли на КАД перед Новосельем. Неусидчивые сыграли в волейбол на дороге

Кольцевую автомобильную дорогу перекрывали в районе Новоселья в сторону Пулково. Об этом 18 июня сообщают читатели «Фонтанки». В общей сложности автомобилисты и их пассажиры провели в заторе около часа.



Как сообщает читательница Ксения, ей вдвойне обидно, потому что дорогу сотрудники ДПС перекрыли прямо перед ее машиной — чуть-чуть не хватило времени, чтобы проскочить. Некоторые не стали сидеть в автомобиле в такую духоту и вышли на дорогу играть в волейбол. Другие включили музыку погромче.