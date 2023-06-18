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    Президент Чехии Петр Павел объяснил свое предложение о слежке за россиянами

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    10 комментариев

    Президент Чехии Петр Павел заявил, что его сравнение россиян с японцами, которых в США в годы Второй мировой войны подвергли интернированию, было только контекстом, а не предложением к реализации. Об этом глава государства заявил в интервью чешскому СМИ, передает 18 июня РБК.

    «Это было сделано только в историческом контекст. <...> Я никоим образом не хотел предполагать, что меры, принятые против японцев в США, были чем-то, с чем я был бы согласен», — рассказал Павел.

    Как пишет РБК, президент Чехии 15 июня предложил ввести более строгие меры в отношении уехавших на Запад россиян. Например, обратить в отношении них «пристальное внимание спецслужб».

    Он сравнил россиян с японцами, которые проживали в США во время Второй мировой войны и находились под строгим режимом наблюдения после атаки Японии на Перл-Харбор. Их переселяли в другие штаты, а иногда — в концлагеря.

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    РоссиянеПрезидент Чехии Петр Павел
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    Комментарии 10

    Гость18 Июн 2023 в 18:16
    А репутация японцев , проживающих в США на момент атаки Перл Харбора , на каком уровне находилась ? Они тоже пьянствовали , дебоширили и,так сказать , морально разлагались ? И Рузвельт не причем , да ?
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 18:15
    Ладно, допустим, в Европе много зигомётов. Но отправьте-ка вы сначала в концлагеря "хороших русских" вроде Ходорковского и Чичваркина, а то двойными стандартами попахивает...
    +1−2
    Михаил Микушин18 Июн 2023 в 17:56
    Президент Чехии Петр Павел тут не при чём.... дело в международной репутации России и россиян, которая ниже плинтуса... догадываетесь, кого за это благодарить, православные?
    +3−5
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