Президент Чехии Петр Павел объяснил свое предложение о слежке за россиянами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его сравнение россиян с японцами, которых в США в годы Второй мировой войны подвергли интернированию, было только контекстом, а не предложением к реализации. Об этом глава государства заявил в интервью чешскому СМИ, передает 18 июня РБК.

«Это было сделано только в историческом контекст. <...> Я никоим образом не хотел предполагать, что меры, принятые против японцев в США, были чем-то, с чем я был бы согласен», — рассказал Павел.

Как пишет РБК, президент Чехии 15 июня предложил ввести более строгие меры в отношении уехавших на Запад россиян. Например, обратить в отношении них «пристальное внимание спецслужб».