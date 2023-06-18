Автобус с российскими туристами врезался в грузовик в Анталии. Есть пострадавшие

В Турции автобус, перевозивший российских туристов, врезался в припаркованный грузовик. Об этом 18 июня сообщает местное издание TRTHaber.

Автобус вез россиян в аэропорт, но по неизвестной причине водитель въехал в грузовик. Пятеро российских туристов пострадали. По данным издания, один из россиян в тяжелом состоянии. Турецкий водитель погиб.

Генконсульство РФ в Анталии уточняет, что в автобусе находились 25 туристов из России.

«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь под наблюдением врачей. По информации специалистов, их жизни находятся вне опасности», — поделились дипломаты.