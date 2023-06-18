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    Автобус с российскими туристами врезался в грузовик в Анталии. Есть пострадавшие

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    3 комментария

    В Турции автобус, перевозивший российских туристов, врезался в припаркованный грузовик. Об этом 18 июня сообщает местное издание TRTHaber.

    Автобус вез россиян в аэропорт, но по неизвестной причине водитель въехал в грузовик. Пятеро российских туристов пострадали. По данным издания, один из россиян в тяжелом состоянии. Турецкий водитель погиб.

    Генконсульство РФ в Анталии уточняет, что в автобусе находились 25 туристов из России.

    «Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь под наблюдением врачей. По информации специалистов, их жизни находятся вне опасности», — поделились дипломаты.

    Причины ДТП выясняются.

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    Комментарии 3

    Гость18 Июн 2023 в 15:33
    А заметили , что в проклятой Европе такого не нет . Я откатал Альпы , Швецию , Италию...и вернулся в Питер живой.Потому , что автобус с людьми не стоит отару баранов местной жандармерии.
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 15:32
    Русофобия во всей красе!
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