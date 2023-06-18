В Россию с СВО вернулись 30 тысяч бывших заключенных: новости спецоперации за 18 июня

Президент обсудил Украину с делегацией стран Африки Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 июня.





Бывшие заключенные Евгений Пригожин сообщил, что к 18 июня домой по окончанию контракта вернулись 32 тысячи человек. Все они ранее были осуждены и приняли участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». — Совершено теми, кто вышел на свободу и закончил контакт, 83 преступления, это 0,25% от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер», — подчеркнул Пригожин.



Интервью Пескова В Москве прошла встреча Путина с президентом ЮАР и африканской делегацией. Дмитрий Песков по ее итогам сделал ряд заявлений: лидеры стран Африки и Путин готовы дальше продолжать диалог; они не передавали Путину посланий от Зеленского; Путин заинтересовался африканской инициативой по урегулированию конфликта; Россия открыта для обсуждения мирных инициатив; вмешательство НАТО в конфликт усложняет его, но Россия добьется своих целей. Также пресс-секретарь президента высказался об одной из этих целей — демилитаризации Украины.



— Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Всё меньше и меньше своего оружия Украина использует. И всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада, — сказал Песков в интервью RT Arabic. Ситуация на границе Власти Курской области отработали все сценарии эвакуации жителей приграничья. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его информации, на случай эвакуации власти приготовили около 15 тысяч мест.



— Мы понимаем, сколько людей реально в регионе. Это больше 100 тысяч человек в шести наших приграничных районах. Мы понимаем, каким транспортом, из каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости. Мы понимаем, куда они будут эвакуироваться, — цитирует ТАСС губернатора.

При этом Старовойт подчеркнул, что средств для массового вторжения в Курскую область у Украины нет, однако есть риски из-за украинских диверсионно-разведывательных групп. Позднее, около 19 часов, три поселка в Курской области попали под обстрел. Поврежден сахарный завод, один из поселков обесточен. Пострадавших нет.