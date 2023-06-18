Гитарист «Землян» скончался на 46-м году жизни

Бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни. Об этом говорится во «ВКонтакте» в группе экс-лидера коллектива Сергея Скачкова.



Колчин работал с «Землянами» с 2012-го по 2018 год. Причину смерти музыканта Сергей Скачков не уточнил.

