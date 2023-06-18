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    Гитарист «Землян» скончался на 46-м году жизни

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    6 комментариев

    Бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни. Об этом говорится во «ВКонтакте» в группе экс-лидера коллектива Сергея Скачкова.

    Колчин работал с «Землянами» с 2012-го по 2018 год. Причину смерти музыканта Сергей Скачков не уточнил.

    Популярную в 80-е группу «Земляне» вокалист Сергей Скачков воссоздал в 1997 году. В 2008 году экс-музыкант «Землян» Владимир Киселев подал заявку в «Роспатент» на регистрацию бренда «Земляне». Однако владельцем бренда уже стало НП ЦДЮТ «Земляне» во главе с учредителями Вячеславом Каревым и Сергеем Скачковым.

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    Комментарии 7

    Гость18 Июн 2023 в 13:06
    Одним миллионом за леопард меньше?
    +0−1
    Гость18 Июн 2023 в 12:42
    Может от позора? После выступления Киселёва.
    +1−0
    Гость18 Июн 2023 в 12:35
    В "Ласковом мае" один Разин остался и ничего
    +2−0
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