Умер внук Троцкого

В Мексике на 98-м году жизни умер внук одного из организаторов Октябрьской революции Льва Троцкого Эстебан Волков. Об этом в субботу, 17 июня, рассказала мексиканская газета La Jornada.

Он был последним живым свидетелем убийства политика Рамоном Меркадером в 1940 году в Мексике.

Эстебан родился в 1926 году в Ялте в семье первой дочери Троцкого Зинаиды. При рождении он получил имя Всеволод, но позднее поменял его.