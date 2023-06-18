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    Умер внук Троцкого

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    16 комментариев

    В Мексике на 98-м году жизни умер внук одного из организаторов Октябрьской революции Льва Троцкого Эстебан Волков. Об этом в субботу, 17 июня, рассказала мексиканская газета La Jornada.

    Он был последним живым свидетелем убийства политика Рамоном Меркадером в 1940 году в Мексике.

    Эстебан родился в 1926 году в Ялте в семье первой дочери Троцкого Зинаиды. При рождении он получил имя Всеволод, но позднее поменял его.

    Когда внуку Троцкого было два года, его отца сослали в Сибирь. Матери позволили покинуть Советский Союз вслед за Львом Троцким, но разрешили взять только одного ребенка. При пересечении границы Зинаиду лишили советского гражданства. Она покончила с собой в 1933 году в Париже. Лев Троцкий с 1937 года жил в Мексике. Он разыскал 13-летнего внука и организовал его переезд.

    Так Эстебан оказался свидетелем нескольких попыток покушения советских агентов на Троцкого.

    В мае 1940 года в дом политика ворвалась группа из 25 человек. Одна из пуль попала во внука, сам Троцкий не пострадал. Спустя три месяца Троцкого убил ледорубом советский агент Рамон Меркадер, который выдавал себя за журналиста.

    Впоследствии Эстебан организовал дом-музей Троцкого.

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    Комментарии 16

    Гость18 Июн 2023 в 12:04
    Первое в мире коммунистическое государство в начале 17 века было создано иезуитами в Парагвае.
    "Иезуитский пансион аббата Николя на рубеже XVIII и XIX веков был самым престижным средним учебным заведением Петербурга."
    +0−0
    mrA18 Июн 2023 в 11:37
    интересно, как там внук Бухарина?
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 11:34
    Сталин жил,
    Сталин жив,
    Сталин будет жить!
    +0−0
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