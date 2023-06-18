Умер внук Троцкого

В Мексике на
Он был последним живым свидетелем убийства политика Рамоном Меркадером в 1940 году в Мексике.
Эстебан родился в 1926 году в Ялте в семье первой дочери Троцкого Зинаиды. При рождении он получил имя Всеволод, но позднее поменял его.
Когда внуку Троцкого было два года, его отца сослали в Сибирь. Матери позволили покинуть Советский Союз вслед за Львом Троцким, но разрешили взять только одного ребенка. При пересечении границы Зинаиду лишили советского гражданства. Она покончила с собой в 1933 году в Париже. Лев Троцкий с 1937 года жил в Мексике. Он разыскал
Так Эстебан оказался свидетелем нескольких попыток покушения советских агентов на Троцкого.
В мае 1940 года в дом политика ворвалась группа из 25 человек. Одна из пуль попала во внука, сам Троцкий не пострадал. Спустя три месяца Троцкого убил ледорубом советский агент Рамон Меркадер, который выдавал себя за журналиста.
Впоследствии Эстебан организовал дом-музей Троцкого.