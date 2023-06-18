Это не цены высокие, это у вас зарплата маленькая. Экономисты объяснили, почему наши ощущения в магазинах — ошибка

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жителям Петербурга кажется, что товары в магазинах сильно дорожают, хотя чиновники уверяют население, что инфляция даже меньше запланированного уровня. «Фонтанка» узнала у экспертов, почему так сильно расходятся реальная жизнь и официальные цифры.



Существует большая разница между цифрами в зарплатных листках и тем, сколько эти деньги стоят в реальности. Именно поэтому Росстат рассчитывает показатель «реальная заработная плата». Она определяется как «отношение индекса номинальной начисленной заработной платы к индексу потребительских цен за один и тот же временной период».



«Фонтанка» наложила график реальных зарплат в Петербурге на график инфляции в городе.



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Максимальный разрыв между резко подскочившей инфляцией и сильно обесцененными зарплатами петербуржцев наблюдался в августе 2022 года, когда реальная заработная плата горожан была низкой на фоне падения падения курса рубля и его покупательной способности. В текущем году отрыв реальных зарплат жителей Петербурга от индекса потребительских цен стал сокращаться в связи со стабилизацией уровня инфляции, с одной стороны, и ростом номинальных зарплат — с другой.

Продуктовая инфляция замедляется

Резкий всплеск цен на продукты жители Петербурга наблюдали в марте 2022 года, он был связан с ослаблением экономического положения страны. Увеличение цен на фрукты в марте 2022 года совпало с сезонным фактором.



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На сегодняшний день цены на бананы и яблоки стали постепенно уменьшаться. Можно прогнозировать, что стоимость винограда и апельсинов в магазинах также будет падать уже в ближайший месяц.

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На данный момент можно наблюдать снижение цен на бакалею относительно марта 2022 года. Крупы, макароны, сахар и масло наконец-то начали дешеветь после целого года рекордно высоких цен. Однако цены бакалеи еще не достигли уровня плато 2021 года.

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Подорожание помидоров, огурцов и капусты в марте 2022 года связано с сезонный фактором — так было всегда, независимо от геополитических катаклизмов. Сейчас в магазинах уже вовсю идет резкое снижение цен на помидоры. огурцы и картофель. А вот капуста, лук и морковь еще в апогее: старый урожай уже разошелся, а новый будет через месяц-два.

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Цены на мясо и рыбу поднялись в марте 2022 года, но тренд на их подорожание начался задолго до этого. Больше того — можно констатировать, что именно весной 2022 года завершился многолетний период их постепенного удорожания, и цены на мясо «устаканились» и даже немного пошли вниз. Сейчас можно наблюдать, что стоимость мясной продукции в целом, выше, чем в 2021 году, но наблюдается и снижение цен на свинину, куриные окорочка, сосиски и сардельки.



«Такое ощущение было всегда»

«Фонтанка» спросила у экспертов, чем опасен разрыв между инфляцией и реальными зарплатами для экономики страны и какие меры необходимо предпринять властям для сокращения этого разрыва.

«Ощущение потребителей, что товары дорожают, было всегда. Важную роль в этом вопросе играет то, что люди реагируют на свою собственную потребительскую корзину. Да, конечно, во многих группах товаров есть подорожание, но эта закономерность совершенно естественна», — объясняет экономист Никита Масленников.



«Когда люди сравнивают свои ощущения от инфляции, которую они «наблюдают» в ценах, с официальной инфляцией, они не учитывают ряд моментов, — говорит декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге, профессор Юлия Вымятнина. — Во-первых, официальная инфляция рассчитывается для специально составленной корзины товаров и услуг. Во-вторых, для расчета официальной инфляции цены замеряются в разных населенных пунктах и в разных торговых точках. И наконец, важно отметить, что наша наблюдательность распространяется не на все цены одинаково. У нас у всех есть так называемые товары-представители — товары, которые мы покупаем часто, а потому хорошо помним на них цены. Изменение их цен, особенно, разумеется, рост, мы отмечаем в первую очередь. А дальше мы склонны распространить воспринимаемый нами рост цен на товары-представители и на все остальные товары и услуги, даже если их цены в реальности не изменились».



Динамика основных макроэкономических параметров показывает, что на сегодняшний день для экономики страны нет серьезной угрозы отрыва реальных зарплат от уровня инфляции. Однако государство должно предпринимать меры по еще большему сближению этих показателей.

«Зарплаты будут идти вверх в связи с дефицитом рабочей силы, с которым сталкиваются многие предприятия. Работодатели все чаще высказываются о нехватке рабочей силы, — говорит Никита Масленников. — Для привлечения новых кадров необходимо поднимать номинальную заработную плату. Реальная заработная плата уже будет зависеть от темпов инфляции.»



Как бы ни хотелось возразить оппозиционно настроенным наблюдателям, в 2023 году средние по стране зарплаты действительно стали постепенно повышаться, а уровень безработицы опустился до уровня статистической погрешности. Весь вопрос в том, сохранится ли эта тенденция или реальные зарплаты из-за неурядиц в экономике начнут падать.



«Если говорить на уровне макроэкономики, то реальные зарплаты снижаться в этом году не должны. Это связано с тем, что у нас уменьшилось количество рабочей силы в связи с событиями прошлого года, поэтому получается, что дефицит кадров толкает зарплаты вверх, — рассуждает Юлия Вымятнина. — Но конечно, для каждого отдельного человека ситуация с зарплатой будет определяться тем, в каком регионе он живет, в какой отрасли работает, какие у него навыки и т.п.».

Кроме инфляции и зарплат, в макроэкономике есть и другие ключевые показатели. К примеру, уровень потребления товаров в Петербурге стал заметно повышаться, начиная с апреля 2023 года. Оборот розничной торговли в апреле текущего года составил 178,6 млрд рублей против 167,1 миллиардов годом ранее.



«Потребление сдерживает, на мой взгляд, не динамика реальных доходов, а скорее возросшая неопределенность. Если не ошибаюсь, данные Sberindex говорят о том, что молодые люди продолжают проявлять сдержанность в тратах, тогда как пожилые люди тратят активнее, — замечает Юлия Вымятнина. — Неопределенность на молодых людей влияет существеннее — чаще всего ипотеки, разного рода кредиты и возможная потеря рабочего места являются проблемами людей помоложе. Соответственно, и готовность брать новые кредиты может сдерживаться фактором возросшей неопределенности.»



«На данный момент уровень потребления, конечно, ниже желаемого, это сделано для того, чтобы экономика страны стабильно росла. Мы можем наблюдать, что сейчас заработная плата растет и, соответственно, расширяются возможности для потребления. Утверждение, что потребительский спрос вытянет экономику, имеет право на существование, но мне кажется, что это слишком оптимистично на сегодняшний день. Реальный экономический рост будет достигаться за счет инвестиций, — уверен Никита Масленников. — Главное, что могут сделать власти — это улучшать комфортные условия ведения бизнеса. Потребительский спрос, это такая вещь, которая рано или поздно должна потребовать инвестиций. И, конечно, властям необходимо продолжать работу по сдерживанию инфляции. Инвестиции оживают, когда уровень инфляции находится на уровне 5% и ниже».



«Лучшее, что власти могут сделать — создавать экономические условия, в которых экономика будет развиваться, бизнес будет процветать и расширяться. Центробанк совершенно правильно продолжает придерживаться политики инфляционного таргетирования — стабильная инфляция на достаточно низком уровне является необходимым (но недостаточным) условием для экономического роста. Правительство уже предпринимает меры по разного рода льготным кредитным ставкам для проектов, которые позволят развивать перспективные направления (а Центробанк использует доступные ему инструменты для стимулирования банков к выдаче такого рода кредитов), — оптимистична Юлия Вымятнина. — И хочу подчеркнуть еще одну важную вещь — долгосрочное развитие экономики связано с инвестициями в физический и человеческий капитал, с развитием производства, бизнеса самого разного уровня. Именно это закладывает основу для роста доходов и роста производства».



Анна Гречанюк, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

