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    Боевые действия

    Песков заявил, что одна из задач СВО «во многом выполнена»

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    19 комментариев

    Задача по демилитаризации Украины «во многом выполнена». Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

    «Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. Как говорил Путин, одной из задач была ее демилитаризация. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше своего оружия Украина использует, и больше применяет системы вооружений, поставляемые ей Западом», – сказал Песков.

    Однако он отметил, что это также означает, что страны НАТО «всё больше прямо и косвенно влезают в конфликт и становятся его стороной». Это приводит к затягиванию боевых действий и обязывает Россию «применять более решительные меры для обеспечения безопасности».

    Тему демилитаризации президент РФ Владимир Путин накануне затронул и в своей речи на ПМЭФ. Он заявил, что скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, в то время как российская оборонная промышленность «раскручивается изо дня в день». По его словам, ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин различного класса.

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    Комментарии 17

    AndrewBarsik17 Июн 2023 в 23:22
    Уважаемые комментаторы! Зачем Вы глумитесь над Песковым? Он в армии не служил, в тюрьме не сидел, на стройке/ заводе не работал, а значит жизни не знает. Потерпите - ещё лет пятнадцать поработает, на людей посмотрит, пооботрется, глядишь - поумнеет, сам человеком станет, перестанет пургу нести. Наберитесь, пожалуйста, терпения!
    +0−0
    Sobaka17 Июн 2023 в 23:22
    ещё пять тысяч вёдер и золотой ключик у нас в кармане (Дуремар)
    +1−0
    Гость17 Июн 2023 в 23:19
    Как же смешно это заявление выглядит на фоне опубликованного этими же людьми мирного договора за прошлый год.
    +1−0
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