Задача по демилитаризации Украины «во многом выполнена». Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.



«Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. Как говорил Путин, одной из задач была ее демилитаризация. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше своего оружия Украина использует, и больше применяет системы вооружений, поставляемые ей Западом», – сказал Песков.



Однако он отметил, что это также означает, что страны НАТО «всё больше прямо и косвенно влезают в конфликт и становятся его стороной». Это приводит к затягиванию боевых действий и обязывает Россию «применять более решительные меры для обеспечения безопасности».

