    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, с-в

    763мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd83.65eur91.63

    В России могут запретить ввозить смартфоны Samsung и LG

    2022
    17 комментариев

    Минцифры обсуждает с Минпромторгом запрет параллельного импорта мобильной техники Samsung и LG в Россию, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Это связано с тем, что у них есть и китайские аналоги.

    При этом, как пишет РИА Новости, министр отметил, что запрет на ввоз iPhone не обсуждается.

    Кроме того, по словам Шадаева, также обсуждается запрет на параллельный импорт серверов и систем хранения данных из недружественных стран: НР, IBM и так далее. И того оборудования, у которого уже есть российские аналоги.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    Гость17 Июн 2023 в 18:29
    лучше китайские аналоги покупать. Им равных нет.
    +0−1
    Гость17 Июн 2023 в 18:27
    Айфон ненадо запрещать...пусть американцы за нами следят..правда у меня не айфон..но всеравно приятно что кто за тобой следит..хоть кому то нужен..
    +0−1
    Гость17 Июн 2023 в 18:24
    Правильно!!! Все ЗАПРЕТИТЬ!!! Все телефоны только россейские. Импортозамещенные. Без интернета на них. Ура! Ура! Ааааааа 🫡
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close