В России могут запретить ввозить смартфоны Samsung и LG

Минцифры обсуждает с Минпромторгом запрет параллельного импорта мобильной техники Samsung и LG в Россию, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Это связано с тем, что у них есть и китайские аналоги.



При этом, как пишет РИА Новости, министр отметил, что запрет на ввоз iPhone не обсуждается.



Кроме того, по словам Шадаева, также обсуждается запрет на параллельный импорт серверов и систем хранения данных из недружественных стран: НР, IBM и так далее. И того оборудования, у которого уже есть российские аналоги.

