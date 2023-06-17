Сериал «Челюскин. Первые» представили в Петербурге и анонсировали премьеру

На «Ленфильме» гостям ПМЭФ показали рабочие материалы исторической драмы «Челюскин. Первые». Об этом
Проект посвящен уникальной спасательной операции в Арктике в 1930-х годах. Участие в показе приняли генеральный продюсер и шоураннер Федор Бондарчук, генеральный продюсер Дмитрий Табарчук, режиссер Степан Коршунов, исполнительница главной роли актриса Стася Милославская, генеральный директор студии «Ленфильм» Федор Щербаков и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
Премьера сериала ожидается в 2024 году на сервисах more.tv и Wink.
Построенный для освоения Северного морского пути пароход «Челюскин» затонул после 86 суток плавания и более чем ста суток дрейфа в арктических льдах, это произошло