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    Сериал «Челюскин. Первые» представили в Петербурге и анонсировали премьеру

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    На «Ленфильме» гостям ПМЭФ показали рабочие материалы исторической драмы «Челюскин. Первые». Об этом 17 июня сообщил Институт развития Интернета. Демонстрация состоялась накануне в первом павильоне киностудии.

    Проект посвящен уникальной спасательной операции в Арктике в 1930-х годах. Участие в показе приняли генеральный продюсер и шоураннер Федор Бондарчук, генеральный продюсер Дмитрий Табарчук, режиссер Степан Коршунов, исполнительница главной роли актриса Стася Милославская, генеральный директор студии «Ленфильм» Федор Щербаков и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

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    Премьера сериала ожидается в 2024 году на сервисах more.tv и Wink.

    Построенный для освоения Северного морского пути пароход «Челюскин» затонул после 86 суток плавания и более чем ста суток дрейфа в арктических льдах, это произошло 13 февраля 1934 года в Чукотском море. На лёд высадилось более сотни человек, включая десять женщин и двоих детей. Спасательная операция была успешно завершена спустя два месяца после описываемых событий. Вызволение челюскинцев из ледяного плена послужило началом для комплексного освоения арктических трасс и создания полярной авиации.

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