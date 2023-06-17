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    Любителя чужих велосипедов задержали в Сестрорецке после поджога рубильной машины РЖД

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    1 комментарий

    Полицейские Курортного района за три дня нашли и задержали подозреваемого в поджоге машины по переработки древесины, принадлежащей РЖД.

    Рубильная машина загорелась у железнодорожных путей в районе улицы 1-го Мая в Сестрорецке около часа ночи 13 июня, стало известно «Фонтанке». По предварительной информации, сначала предполагали, что произошло самовозгорание. Потом эксперты сделали вывод — поджог. В компании подсчитали, что нанесенный ущерб составляет миллион рублей.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества».

    А около пяти дня 16 июня оперативники задержали на улице 1 Мая местного жителя — 34-летнего неработающего мужчину. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичной, а также кражи. На момент задержания в суде рассматривалось дело о краже велосипеда, где подсудимым являлся как раз задержанный.

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    Комментарии 1

    Гость17 Июн 2023 в 14:46
    Надо вводить социальный рейтинг - всех вредителей на лесоповал.
    +0−0
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