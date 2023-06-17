ДТП двух троллейбусов на Невском произошло из-за неуклюжего велосипедиста. Он сбежал

ГИБДД Центрального района проводит проверку по факту ДТП с участием двух троллейбусов на Невском проспекте.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 17 июня, авария произошла накануне около 23 часов у дома 77. Один из троллейбусов совершил аварийную остановку из-за того, что проезжавший мимо велосипедист разбил зеркало заднего вида.



В троллейбус въехал следовавший за ним второй троллейбус. В одном из них разбилось стекло. Осколками порезало одного из пассажиров. Его госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.

