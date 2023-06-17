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    ДТП двух троллейбусов на Невском произошло из-за неуклюжего велосипедиста. Он сбежал

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    2 комментария

    ГИБДД Центрального района проводит проверку по факту ДТП с участием двух троллейбусов на Невском проспекте.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 17 июня, авария произошла накануне около 23 часов у дома 77. Один из троллейбусов совершил аварийную остановку из-за того, что проезжавший мимо велосипедист разбил зеркало заднего вида.

    В троллейбус въехал следовавший за ним второй троллейбус. В одном из них разбилось стекло. Осколками порезало одного из пассажиров. Его госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.

    Велосипедист скрылся.

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    Комментарии 2

    Avs715317 Июн 2023 в 14:39
    Организую курсы повышения уклюжести для велосипидистов, матацыклистов и прочих асов.
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 14:06
    Возможно и так, но неоднократно вижу водителей умышленно подрезающих всех, в правом, крайнем ряду !🤔😎
    +1−2
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