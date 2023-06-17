Дезертир и обвиняемый в вымогательстве обманули в Петербурге директора магазина, а потом уехали в Москву. Но ненадолго

Февральский вояж двух жителей Москвы в Петербург закончился уголовным делом. К их старым прегрешениям добавилось уголовное дело о вымогательстве.
Сотрудники уголовного розыска задержали в столице 20-летнего студента экономического вуза и 34-летнего неработающего около семи утра 15 июня, стало известно «Фонтанке» 17 июня.
По версии следствия, задержанные 9 февраля под видом сотрудников общественной организации ввели в заблуждение директора магазина в Сестрорецке. Они якобы уверили его, что студенту нет 18 лет, но ему продали алкогольную продукцию в супермаркете. Чтобы «общественники» не пошли в этим в полицию, с директора взяли 45 тысяч рублей.
Уголовное дело, возбужденное ранее по статье о мошенничестве, переквалифицировали на «вымогательство».
У студента это не первый аналогичный эпизод: в Москве он находится под следствием по той же статье. Его предполагаемый подельник был судим в 2010 году по статье «Самовольное оставление части или места службы».
Обоих поместили в камеру временного пребывания.