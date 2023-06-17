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    Африканский марш и танцы с фейерверком: посмотрите на выпускной в военно-космической академии в Петербурге

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    Выпускной слушателей и курсантов Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошёл ярко и длился около трех часов. Запись появилась в официальной группе академии в соцсетях 17 июня.

    видео с сайта vk.com, сообщество Минобороны России

    На записи есть и парные танцы с дамами, и Петр Первый с Екатериной. Африканцы поют хором песню «Поверь в мечту», а мужчина с буквой «Z» на кепке — про «таем снежинкой в руке». Под «Космические войска – гордость и слава России» в небе появляется фейерверк в цветах триколора.

    Отдельно петербуржцы начали делится в соцсетях видео африканского марша на улице Красного курсанта. Выпускаться с песнями и танцами — почти африканская традиция, и не только ВКА. Например, в ВУНЦ ВМА ВМФ комментировали их поведение просто: «Если курсанты танцуют — значит, любят Россию».

    Скоро выпускники академии предстоит приступить к выполнению своих военных и специальных обязанностей.

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