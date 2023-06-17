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    Собчак: Федор Бондарчук переехал в Петербург

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    7 комментариев

    Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук провел для избранных гостей ПМЭФа экскурсию по киностудии. Среди них была журналистка Ксения Собчак.

    Как она сообщает 17 июня в своем телеграм-блоге, на киностудии сейчас готовят огромный проект. На приложенных роликах режиссер рассказывает о комплексе «Ленфильма», который начали восстанавливать и в ходе работы сделали много интересных находок.

    «Федор переехал в СПб и будет теперь работать там!» — заявила после экскурсии Собчак.

    Как сообщает Институт развития интернета, накануне в рамках ПМЭФ в первом павильоне «Ленфильма» представили сериал «Челюскин. Первые», посвященный спасательной операции в Арктике в 1930-х годах. Участие в показе в том числе принял и Бондарчук.

    Фото: Институт развития интернета
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    «Фонтанка» попросила «Ленфильм» уточнить, о каком проекте говорит режиссер и председатель совета директоров кинокомпании.

    Отметим, что супруга Бондарчука — актриса и сценарист Паулина Андреева родилась и выросла в Петербурге. Здесь живут её родители.

    Фото: Институт развития интернета

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    Комментарии 7

    Гость17 Июн 2023 в 13:04
    Ну а что в этом удивительного?
    Так то Фёдор миллионер, поэтому может себе позволить где угодно жить на планете, а также - талантливый человек, актёр, режисёр, да и вообще думаю очень интересный человек, поэтому лучше пусть не останавливается - творит ☝
    +0−0
    VKuser17419822117 Июн 2023 в 12:59
    Новый этап расхищения денег, выданных на возрождения "ленфильма"?
    +0−1
    Гость17 Июн 2023 в 12:58
    Сидели бы они все в москве.
    +0−0
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