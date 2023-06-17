Собчак: Федор Бондарчук переехал в Петербург

Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук провел для избранных гостей ПМЭФа экскурсию по киностудии. Среди них была журналистка Ксения Собчак.



Как она сообщает 17 июня в своем телеграм-блоге, на киностудии сейчас готовят огромный проект. На приложенных роликах режиссер рассказывает о комплексе «Ленфильма», который начали восстанавливать и в ходе работы сделали много интересных находок.



«Федор переехал в СПб и будет теперь работать там!» — заявила после экскурсии Собчак.

Как сообщает Институт развития интернета, накануне в рамках ПМЭФ в первом павильоне «Ленфильма» представили сериал «Челюскин. Первые», посвященный спасательной операции в Арктике в 1930-х годах. Участие в показе в том числе принял и Бондарчук.