Собчак: Федор Бондарчук переехал в Петербург

Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук провел для избранных гостей ПМЭФа экскурсию по киностудии. Среди них была журналистка Ксения Собчак.
Как она сообщает 17 июня в своем телеграм-блоге, на киностудии сейчас готовят огромный проект. На приложенных роликах режиссер рассказывает о комплексе «Ленфильма», который начали восстанавливать и в ходе работы сделали много интересных находок.
«Федор переехал в СПб и будет теперь работать там!» — заявила после экскурсии Собчак.
Как сообщает Институт развития интернета, накануне в рамках ПМЭФ в первом павильоне «Ленфильма» представили сериал «Челюскин. Первые», посвященный спасательной операции в Арктике в 1930-х годах. Участие в показе в том числе принял и Бондарчук.
«Фонтанка» попросила «Ленфильм» уточнить, о каком проекте говорит режиссер и председатель совета директоров кинокомпании.
Отметим, что супруга Бондарчука — актриса и сценарист Паулина Андреева родилась и выросла в Петербурге. Здесь живут её родители.