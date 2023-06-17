Специалист по клинингу приехала в гости и была изнасилована на севере Петербурга

Поездка в гости закончилась для петербурженки побоями и изнасилованием в Выборгском районе города.



Звонок от 49-летней женщины, которая занимается клинингом, в 112 поступил накануне около трех ночи, стало известно «Фонтанке» 17 июня. По предварительной информации, она сообщила, что приехала в гости на Северный проспект, где проживает 34-летний знакомый. Мужчина якобы избил её и изнасиловал.



Наряд полиции задержал в указанной квартире подозреваемого. Его доставили в отдел, где составили протокол по статье о побоях КоАП.

