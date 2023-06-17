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    Специалист по клинингу приехала в гости и была изнасилована на севере Петербурга

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    9 комментариев

    Поездка в гости закончилась для петербурженки побоями и изнасилованием в Выборгском районе города.

    Звонок от 49-летней женщины, которая занимается клинингом, в 112 поступил накануне около трех ночи, стало известно «Фонтанке» 17 июня. По предварительной информации, она сообщила, что приехала в гости на Северный проспект, где проживает 34-летний знакомый. Мужчина якобы избил её и изнасиловал.

    Наряд полиции задержал в указанной квартире подозреваемого. Его доставили в отдел, где составили протокол по статье о побоях КоАП.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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    Комментарии 9

    СалуСлава17 Июн 2023 в 12:56
    Нет ни так
    Когда ехала в гости, думала, что только изнасилуют.
    А оказалось еще нужно и квартиру убрать!
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 12:53
    Так она же за этим и ехала. Он просто не заплатил
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 12:52
    Не заплатил? На авито полно объявлений про уборку, но по фоткам 'уборщиц' видно какой их основной метод. Раньше авита банила, а щас их там море
    +0−0
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