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    Дворник нашел в подвале дома в Стрельне чемодан. Его содержимого хватило на уголовное дело

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    14 комментариев

    Чемодан нашел в ходе уборки подвального помещения в жилом доме в Стрельне дворник. А в нем странные банки с надписью «Порох» и патроны.

    55-летний гражданин Узбекистана позвонил в полицию 15 июня около 9 утра, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Мужчину так напугало найденное им в ходе уборки в доме, что он даже забыл о том, что в Петербурге находится нелегально.

    По предварительной информации, в подвале дома на Слободской улице он нашел чемодан. Открыв его, мужчина якобы увидел четыре металлические банки с надписью «Охотничий бездымный порох» и коробку с патронами.

    Прибывшие на место сотрудники полиции отправили содержимое чемодана экспертам. После проведенных исследований выяснилось, что надписи не лукавили — в банках действительно был бездымный порох общим весом около 900 граммов. Патроны в количестве 20 штук оказались самодельными, предназначенными для охоты.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 14

    Гость17 Июн 2023 в 12:51
    Из мухи раздули слона
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 12:49
    А какая может быть уголовка для патронов к гладкостволу? Или для пороха? Чушь.
    +0−0
    iliy17 Июн 2023 в 12:18
    Наградить новой метлой и снегоуборочной лопатой, грамотой и возможностью дальше трудиться
    +0−0
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