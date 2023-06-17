Дворник нашел в подвале дома в Стрельне чемодан. Его содержимого хватило на уголовное дело

Чемодан нашел в ходе уборки подвального помещения в жилом доме в Стрельне дворник. А в нем странные банки с надписью «Порох» и патроны.



55-летний гражданин Узбекистана позвонил в полицию 15 июня около 9 утра, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Мужчину так напугало найденное им в ходе уборки в доме, что он даже забыл о том, что в Петербурге находится нелегально.



По предварительной информации, в подвале дома на Слободской улице он нашел чемодан. Открыв его, мужчина якобы увидел четыре металлические банки с надписью «Охотничий бездымный порох» и коробку с патронами.

