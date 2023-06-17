Депутат ГД попросил на ПМЭФ остановить развитие цифровых технологий в медицине. Сегодня это «судороги»

В рамках дискуссии по поводу распределения грантов по информатизации здравоохранения исполняющий обязанности вице-президента Фонда «Сколково», исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Камила Зарубина сообщила, что сегодня фонд работает с Минцифры и Минэкономразвития: «Мы выдаем большие гранты на развитие технологий и их внедрение. Там есть трек "фармацевтика", по нему выдается большой грант на первое пилотное внедрение технологии в области фармацевтических проектов — цифровых технологий и искусственного интеллекта. И мы выдаем гранты "на доращивание" — 7 млн рублей. По поддержке фармтехнологий и медтехнике, разработке молекул грантов нет».

За деловым завтраком на ПМЭФ, посвященном инновациям в фарминдустрии, модератор дискуссии депутат Государственной думы Александр Петров попросил участников цифровизации системы здравоохранения остановиться: «Не делайте ничего дальше».

Модератор дискуссии, депутат Александр Петров не нашел определения сумме, которую предлагают на разработку информационных технологий для фармацевтики — чрезвычайно дорогой индустрии, только спросил: « 7 млн фарме? Как бы слово-то подобрать? Мы подписываем расходы федерального бюджета на государственные программы в области здравоохранения, в том числе по "цифре"… Чтобы хоть что-то сделать по созданию одной молекулы, нужен минимум миллиард».



Он пообещал «набраться смелости и предложить создание программы или фонда "Русский ответ"», чтобы сконцентрировать деньги таких «маленьких фондов», имея в виду и «Сколково», для развития фармы.

