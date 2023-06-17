    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, вос

    763мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd83.65eur91.63

    ПМЭФ-2023

    Депутат ГД попросил на ПМЭФ остановить развитие цифровых технологий в медицине. Сегодня это «судороги»

    1934
    7 комментариев

    За деловым завтраком на ПМЭФ, посвященном инновациям в фарминдустрии, модератор дискуссии депутат Государственной думы Александр Петров попросил участников цифровизации системы здравоохранения остановиться: «Не делайте ничего дальше».

    В рамках дискуссии по поводу распределения грантов по информатизации здравоохранения исполняющий обязанности вице-президента Фонда «Сколково», исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Камила Зарубина сообщила, что сегодня фонд работает с Минцифры и Минэкономразвития: «Мы выдаем большие гранты на развитие технологий и их внедрение. Там есть трек "фармацевтика", по нему выдается большой грант на первое пилотное внедрение технологии в области фармацевтических проектов — цифровых технологий и искусственного интеллекта. И мы выдаем гранты "на доращивание" — 7 млн рублей. По поддержке фармтехнологий и медтехнике, разработке молекул грантов нет».

    Модератор дискуссии, депутат Александр Петров не нашел определения сумме, которую предлагают на разработку информационных технологий для фармацевтики — чрезвычайно дорогой индустрии, только спросил: «7 млн фарме? Как бы слово-то подобрать? Мы подписываем расходы федерального бюджета на государственные программы в области здравоохранения, в том числе по "цифре"… Чтобы хоть что-то сделать по созданию одной молекулы, нужен минимум миллиард».

    Он пообещал «набраться смелости и предложить создание программы или фонда "Русский ответ"», чтобы сконцентрировать деньги таких «маленьких фондов», имея в виду и «Сколково», для развития фармы.

    Петров обратился к участникам создания цифрового здравоохранения: «Не делайте, пожалуйста, ничего дальше. В каждом регионе — своя цифровая система, каждый ее развивает, мы эти судороги поддерживаем из федерального бюджета, из фондов, как пропасть раздвигая цифровое здравоохранение в регионах. Они стали настолько разными, что с ними по одной схеме невозможно работать. Мы пытаемся создать хотя бы одну федеральную надстройку в этой системе, но ничего не получается. Может, остановимся и сделаем новую "цифру"?»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость17 Июн 2023 в 12:30
    Депутату не сказали, что протокол DICOM, лежащий в основе любой передачи медицинских данных, стал мировым стандартом лет тридцать назад.
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 12:28
    На самом деле уже в средние века существовало до 140 способов анестезии, но все же удар молотком по голове был самым распространенным .
    +0−0
    Klav69317 Июн 2023 в 11:56
    Приведу пример маленькой страны Эстонии. Давно уже, попадая в кабинет любого врача в любом населенном пункте, пациент знает, что все его истории болезни и анализы будут в компьютере этого врача. Извините за «недружественный» пример.
    В пределах медицины только внутри Питера я получаю каждый раз распечатку и храню её до следующего визита в другое медицинское учреждение. Дома уже бумажный архив моих посещений, анализов и диагностики.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close