Депутат ГД попросил на ПМЭФ остановить развитие цифровых технологий в медицине. Сегодня это «судороги»

За деловым завтраком на ПМЭФ, посвященном инновациям в фарминдустрии, модератор дискуссии депутат Государственной думы Александр Петров попросил участников цифровизации системы здравоохранения остановиться: «Не делайте ничего дальше».
В рамках дискуссии по поводу распределения грантов по информатизации здравоохранения исполняющий обязанности вице-президента Фонда «Сколково», исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Камила Зарубина сообщила, что сегодня фонд работает с Минцифры и Минэкономразвития: «Мы выдаем большие гранты на развитие технологий и их внедрение. Там есть трек "фармацевтика", по нему выдается большой грант на первое пилотное внедрение технологии в области фармацевтических проектов — цифровых технологий и искусственного интеллекта. И мы выдаем гранты "на доращивание" —
Модератор дискуссии, депутат Александр Петров не нашел определения сумме, которую предлагают на разработку информационных технологий для фармацевтики — чрезвычайно дорогой индустрии, только спросил: «
Он пообещал «набраться смелости и предложить создание программы или фонда "Русский ответ"», чтобы сконцентрировать деньги таких «маленьких фондов», имея в виду и «Сколково», для развития фармы.
Петров обратился к участникам создания цифрового здравоохранения: «Не делайте, пожалуйста, ничего дальше. В каждом регионе — своя цифровая система, каждый ее развивает, мы эти судороги поддерживаем из федерального бюджета, из фондов, как пропасть раздвигая цифровое здравоохранение в регионах. Они стали настолько разными, что с ними по одной схеме невозможно работать. Мы пытаемся создать хотя бы одну федеральную надстройку в этой системе, но ничего не получается. Может, остановимся и сделаем новую "цифру"?»