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    ПМЭФ-2023

    Сечин рассказал, почему мировая экономика не сможет отказаться от нефти и газа в пользу «зеленой энергетики»

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    30 комментариев

    «Зеленый переход» спровоцировал кризис в мировой энергетике. Такое мнение высказал исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе ПМЭФ-2023 17 июня, где выступил с докладом «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

    «Попытка реализации утопии о "зеленом переходе" уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введен по сути запрет на инвестиции в традиционную энергию», — сказал он. Такой подход запустил «кризисные явления в мировой энергетике», раскрутил инфляцию на мировых рынках, что дополнительно усугубила пандемия COVID-19.

    По мнению главы «Роснефти», глобальное изменение климата потребует увеличения энергетических мощностей: сейчас на вентиляцию и системы кондиционирования приходится 10 % от всей потребляемой энергии, а к 2050 году показатель может утроиться. Существующие мощности энергетических сетей вскоре перестанут справляться с нагрузкой, которую дают электромобили, считает Сечин. Эта проблема актуальна для Нидерландов и США. «Нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной энергии», — подчеркнул он. Но углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом существующего уровня «зеленых» технологий, так как многие из них все еще находятся на стадии опытных разработок.

    Зато нефтегазовые технологии сейчас находятся на пике своего развития. «По технико-экономической эффективности им нет равных, а по физическим показателям — плотности энергии и теплоте сгорания — их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез», — заявил Сечин.

    Ошибочность отказа от нефти и газа признают даже те нефтегазовые компании, которые ранее сделали ставку на ускоренный энергопереход, отметил глава «Роснефти». К примеру, BP в феврале этого года признала, что мир нуждается в нефти и газе сильнее, чем компания ожидала ранее. Shell также делает ставку на поддержание добычи, а Eni объявила об увеличении инвестиций на четырехлетнем горизонте на 15 % в разведку и добычу нефти и газа.

    «На сегодняшний день совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые "альтернативные" технологии. Таким образом, на нынешнем этапе "зеленого" перехода приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовый сектор», — заявил Сечин.

    Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ сообщил, что «постепенно набирает обороты тенденция» избавления России от нефтяной иглы. По его словам, за январь – май ненефтегазовые доходы выросли на 9,1 %, а в мае темп составил плюс 28,5 %.

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    Комментарии 30

    28008845017 Июн 2023 в 12:33
    Просто Сечин беспокоится за свой карман. Остальное - чепуха!
    +2−1
    Гость17 Июн 2023 в 12:26
    че малотит та? самому не смешно?
    +0−1
    26588772717 Июн 2023 в 12:24
    На планете Розовых Пони все никак не поймут, что им кранты.
    +0−1
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