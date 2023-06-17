Сечин рассказал, почему мировая экономика не сможет отказаться от нефти и газа в пользу «зеленой энергетики»

«Зеленый переход» спровоцировал кризис в мировой энергетике. Такое мнение высказал исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе ПМЭФ-2023 17 июня , где выступил с докладом «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

«Попытка реализации утопии о "зеленом переходе" уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введен по сути запрет на инвестиции в традиционную энергию», — сказал он. Такой подход запустил «кризисные явления в мировой энергетике», раскрутил инфляцию на мировых рынках, что дополнительно усугубила пандемия COVID-19.



По мнению главы «Роснефти», глобальное изменение климата потребует увеличения энергетических мощностей: сейчас на вентиляцию и системы кондиционирования приходится 10 % от всей потребляемой энергии, а к 2050 году показатель может утроиться. Существующие мощности энергетических сетей вскоре перестанут справляться с нагрузкой, которую дают электромобили, считает Сечин. Эта проблема актуальна для Нидерландов и США. «Нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной энергии», — подчеркнул он. Но углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом существующего уровня «зеленых» технологий, так как многие из них все еще находятся на стадии опытных разработок.



Зато нефтегазовые технологии сейчас находятся на пике своего развития. «По технико-экономической эффективности им нет равных, а по физическим показателям — плотности энергии и теплоте сгорания — их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез», — заявил Сечин.

Ошибочность отказа от нефти и газа признают даже те нефтегазовые компании, которые ранее сделали ставку на ускоренный энергопереход, отметил глава «Роснефти». К примеру, BP в феврале этого года признала, что мир нуждается в нефти и газе сильнее, чем компания ожидала ранее. Shell также делает ставку на поддержание добычи, а Eni объявила об увеличении инвестиций на четырехлетнем горизонте на 15 % в разведку и добычу нефти и газа.



«На сегодняшний день совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые "альтернативные" технологии. Таким образом, на нынешнем этапе "зеленого" перехода приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовый сектор», — заявил Сечин.

