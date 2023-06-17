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    Петербурженка на «Опеле» врезалась в грузовой «Вольво» на границе города и области. До больницы её не довезли

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    Пенсионерка за рулем «Опеля» попала в ДТП в Ломоносовском районе за неделю до дня рождения. Спасти её не удалось.

    Авария произошла накануне около половины девятого утра на 35 километре Санкт-Петербургского южного кольца, стало известно «Фонтанке» 17 июня. По предварительной информации, 76-летняя женщина за рулем «Опель Агила» при повороте на перекрестке не уступила дорогу «Вольво» с прицепом. Произошло столкновение. Пенсионерка получила множественные травмы. Она скончалась в скорой по пути в больницу.

    Женщина ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

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