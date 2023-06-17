Вдоль финских берегов плавает большое

Самый большой круизный лайнер в мире — пока недостроенный — отправится в первое испытательное плавание в Финляндии, об этом пишут 16 июня финские СМИ. Речь о судне Icon of the Seas, которое строится на заводе компании Meyer Turku.



Длина Icon of the Seas — 365 метров. На судне 20 палуб. На борту будет 7 бассейнов, а также 40 ресторанов, баров и ночных клубов.



В Meyer заявляют, что тестовое плавание продлится неделю. Лайнер отправится в море, чтобы проверить те функции, которые невозможно испытать на верфи. Ожидается, что первое судно класса Icon будет передано заказчику в октябре. Всего таких будет три.

