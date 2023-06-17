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    Вдоль финских берегов плавает большое

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    5 комментариев

    Самый большой круизный лайнер в мире — пока недостроенный — отправится в первое испытательное плавание в Финляндии, об этом пишут 16 июня финские СМИ. Речь о судне Icon of the Seas, которое строится на заводе компании Meyer Turku.

    Длина Icon of the Seas — 365 метров. На судне 20 палуб. На борту будет 7 бассейнов, а также 40 ресторанов, баров и ночных клубов.

    В Meyer заявляют, что тестовое плавание продлится неделю. Лайнер отправится в море, чтобы проверить те функции, которые невозможно испытать на верфи. Ожидается, что первое судно класса Icon будет передано заказчику в октябре. Всего таких будет три.

    Но это не единственный морской гигант, который сейчас находится у финских берегов. Как пишет пресса Суоми, в Балтийском море замечен кит. Рыбаки встретили его вблизи Аландских островов. А на следующий день кит так близко подплыл к людям, что его можно было коснуться рукой. Ученые считают, что это горбатый кит. Возле побережья Финляндии горбатого кита в последний раз видели пять лет назад.

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    ФинляндияКруизный лайнерКит
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    Комментарии 5

    Гость17 Июн 2023 в 01:40
    Были времена в начале 1970-х для Черноморского пароходства в Финляндии построили 5 круизных лайнеров.На одном из них " Грузия " В.Высоцкий проводил медовый месяц с Влади.
    +0−0
    Михаил Микушин17 Июн 2023 в 01:39
    Круизные лайнеры - худшее изобретение цивилизации... там отравляются едой, заболевают ковидами, там часты пожары.... а уж ежели тонуть начнёт - попробуй эвакуируй такое количество пассажиров за короткое время....
    +1−0
    Лёxа Петров17 Июн 2023 в 01:17
    "Евтухов: Для модернизации Балтийского завода и «Северной верфи» нужно не менее 20 миллиардов рублей"
    Ща, модернизируем, и отгрохаем лайнер в 500 метров
    +0−0
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