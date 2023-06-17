В Белгороде горит крыша высотного здания

В Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара, сообщает в своём официальном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты», говорится в сообщении.
Видео масштабного пожара публикует канал «Жесть Белгород».
телеграм-канал Жесть Белгород
телеграм-канал Жесть Белгород
Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, к этой минуте жильцы дома эвакуированы, пожарные продолжают бороться с огнëм.