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    В Белгороде горит крыша высотного здания

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    9 комментариев

    В Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара, сообщает в своём официальном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты», говорится в сообщении.

    Видео масштабного пожара публикует канал «Жесть Белгород».

    телеграм-канал Жесть Белгород

    телеграм-канал Жесть Белгород

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    Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, к этой минуте жильцы дома эвакуированы, пожарные продолжают бороться с огнëм.

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    Пожар в Белгороде
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость17 Июн 2023 в 01:51
    в россии все вверх дном. отсюда и котельная на крыше. мировая редкость.
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 01:31
    Жуть как красиво. А что это за огненный водопад упал? И с каких пор на крышах котельные вместо пентхаусов строят?
    +1−0
    Гость17 Июн 2023 в 01:28
    Гм, котельная стоящая отдельно от дома думаю безопасней чем это новомодное чудо инженерной мысли.
    +0−0
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