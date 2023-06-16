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    Проект «Друзья Петербурга» представит фильм «Петр I: Последний царь и первый император» в рамках Дней Эрмитажа в Сербии

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    Социальный проект «Газпрома» «Друзья Петербурга» стал партнером Дней Эрмитажа в Сербии, которые пройдут с 24 по 29 октября 2023 года. Масштабное культурное событие организовано Государственным Эрмитажем совместно с компанией «Газпром нефть».

    В октябре в Белграде пройдут выставки в Национальном музее, в Национальном театре — спектакли Санкт-Петербургского академического театра балета им. Леонида Якобсона и концерт народного артиста России Василия Герелло в Национальном театре, серия кинопоказов, публичные лекции, российско-сербская археологическая конференция, семинары и мастер-классы для музейных специалистов.

    Первые Дни Эрмитажа в Сербии — это лишь первый этап обширной российско-сербской программы ведущего музея России, которая продлится пять лет.

    Проект «Друзья Петербурга» поддерживает лучшие традиции ленинградской школы реставрации, способствует инициативам, связанным с развитием городской среды и музейным делом, привлекает к сохранению истории города студентов и молодых специалистов. Теперь своим опытом «Друзья Петербурга» поделятся и на международном уровне. Так, в октябре в рамках Дней Эрмитажа они примут участие в международной археологической конференции, а также представят фильм «Петр I: Последний царь и первый император», снятый при поддержке ПАО «Газпром». Его премьера состоялась на фестивале «Друзья Петербурга» в октябре прошлого года и была приурочена к 350-летию со дня рождения великого русского монарха.

    «Эрмитаж давно и успешно сотрудничает с «Газпромом», подчеркнул генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. — Мы рады, что проект «Друзья Петербурга» примет участие в Днях Эрмитажа в Сербии. Совместные усилия двух инициатив, объединенных любовью к Петербургу и культуре, способны еще сильнее укрепить российско-сербскую дружбу».

    Программа Дней Эрмитажа в Сербии получила поддержку на правительственном уровне республики во время встречи Михаила Пиотровского с министром культуры Сербии Майей Гойкович в феврале 2023 года.

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