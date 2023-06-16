Путин назвал одну из ключевых задач России: новости СВО за 16 июня

Цели и задачи России на СВО, по словам президента, корректируются по ситуации, но есть несколько ключевых Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 июня.



Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 25 человек Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил агентству ТАСС, что число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 25 человек.

14 июня глава херсонского правительства Андрей Алексеенко заявлял, что в результате разрушения Каховской ГЭС погибли 17 человек — 12 в Голой Пристани и 5 в Алешках.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.



С 13 июня власти региона начали выплачивать первоочередные компенсации пострадавшим — по 10 тысяч рублей.

Путин назвал денацификацию одной из ключевых задач России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что денацификация Украины является одной из ключевых задач для России. — У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых, — отметил президент после того, как на пленарной сессии показали видеоролики с хроникой Великой Отечественной войны. — Как с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, мы этого никогда не забудем.

Пул № 3 / T.me

Также во время выступления на пленарной сессии президент сравнил потери России и Украины при контрнаступлении. По его словам, потери ВСУ более чем в 10 раз превышают российские. — Потери у них очень большие, больше даже чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт, — заявил Путин.

Называть точные цифры потерь среди личного состава президент не стал и объяснил, что этим должно заниматься Минобороны. Из-за украинского беспилотника в Курской области загорелось предприятие по производству подушек В ночь на 16 июня в Курской области произошел пожар на территории предприятия «Бел-Поль», одного из крупнейших производителей одеял и подушек. Глава региона Роман Старовойт заявил, что причиной ЧП стал украинский беспилотник. — Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар на территории предприятия «Бел-Поль» произошел из-за беспилотника ВСУ. В ближайшее время будет проведена независимая оценка ущерба, — написал Старовойт у себя в телеграм-канале.

Фото: Роман Старовойт / T.me Поделиться Поделиться





По данным регионального управления МЧС, пожар произошел на складе с пухом. Огнем было охвачено около 2 тысяч квадратных метров.

Минобороны отчиталось о выплатах военнослужащим за уничтоженную или захваченную украинскую технику В Минобороны заявили, что военные летчики и операторы средств ПВО в этом году получили по 300 тысяч рублей за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолета ВСУ. Кроме того, по 100 тысяч рублей военнослужащие получили за уничтожение «каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ».

— Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует, — заявили в военном ведомстве.



Минобороны России / T.me

Майора ВСУ приговорили к 23 годам за приказ обстрелять больницу в Волновахе Верховный суд Донецкой Народной Республики назначил 23 года лишения свободы командиру танкового батальона 53-й механизированной бригады ВСУ майору Дмитрию Швецу, отдавшему приказ открыть огонь из танка по больнице в Волновахе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

— Установлено, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года при отступлении из Волновахи Швец в целях уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан приказал танковому экипажу националистов обстрелять здание Волновахской центральной районной больницы, в которой на тот момент находились 26 медицинских работников и гражданка, проходившая стационарное лечение. В результате двумя танковыми 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции до 30 м разрушены помещения отделений реанимации, неврологии и гинекологии, а также уничтожено медицинское оборудование, — рассказали в пресс-службе суда. Общая сумма ущерба составила 21,5 миллиона рублей. Граждане не пострадали, поскольку находились в помещениях, куда не попали снаряды. Швец признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении чужого имущества, совершенными группой лиц общеопасным способом, а также жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.

— Суд согласился с позицией гособвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) — и приговорил Швеца к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе.

Дания и Нидерланды будут тренировать пилотов ВСУ Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе, заявил, что этим летом Дания и Нидерланды начнут обучать украинских летчиков использованию боевых самолетов F-16. — Я приветствую новые объявления о предоставлении оружия и обучении для Украины, включая инициативу Нидерландов и Дании начать обучение украинских летчиков применению F-16 этим летом, — объявил Столтенберг.

На вопрос о том, когда Киеву передадут самолеты, генсек НАТО отвечать не стал, сославшись на то, что «это будет зависеть от того, когда будут подготовлены летчики», также предварительно нужно, чтобы НАТО проанализировало потребности Украины.