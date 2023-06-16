Путин: Что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве. Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем

Атаки Киева на российские территории, в том числе на Кремль и на Белгородскую область — это попытки спровоцировать Россию на серьезные ответные действия, заявил президент Владимир Путин 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.



«Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве», — сказал глава государства и отметил, что этого не происходит по определенным мотивам. Он не стал уточнять, по каким именно, сказав, что это не публичная информация.

