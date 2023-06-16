Путин: Что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве. Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем

Атаки Киева на российские территории, в том числе на Кремль и на Белгородскую область — это попытки спровоцировать Россию на серьезные ответные действия, заявил президент Владимир Путин 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве», — сказал глава государства и отметил, что этого не происходит по определенным мотивам. Он не стал уточнять, по каким именно, сказав, что это не публичная информация.
«Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, поскольку военных успехов у Киева нет», — отметил Путин. Он сказал, что страны Запада не хотят разговаривать с Россией. «Ну не хотят с нами разговаривать и не надо. Они захотят, а мы посмотрим», — добавил президент.
По словам Путина, украинские атаки на приграничные российские территории являются попыткой «отвлечь нас от главного удара, который они задумали» и попыткой «заставить перебросить туда силы».
«Если дальше эти атаки будут продолжаться, мы рассмотрим создание санитарного кордона на украинской территории. Ответ всегда есть, просто мы его не пиарим, но противник об этом знает», — резюмировал российский лидер.