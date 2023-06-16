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    ПМЭФ-2023

    Путин: у России никогда не было и нет цели дедолларизации отечественной и мировой экономики

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    3 комментария

    У России никогда не было и нет цели дедолларизации отечественной или мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

    Влияние той или иной валюты напрямую связано с экономикой страны-эмитента валюты, сказал глава государства. Он отметил, что экономика США является великой экономикой, хотя в настоящее время по покупательной способности ее обогнала экономика Китая.

    Сегодняшнее американское руководство злоупотребляет доверием своего народа, сказал Путин. «Используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, они порождают сомнения в надежности американской валюты как расчетного инструмента мировой торговли и как средства накоплений», отметил президент. Поэтому доля доллара и расчеты в нем в мировой экономике сокращаются, резюмировал российский лидер.

    «Если в ведущих арабских странах-производителях нефти говорят, что они готовы рассчитываться в юанях за нефть, то мы здесь совершенно ни при чем. Если тенденция будет набирать обороты, то это начало конца для доллара», — добавил президент.

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    Комментарии 3

    AndrewBarsik16 Июн 2023 в 17:35
    До недавнего времени про "начало конца доллара" говорили преимущественно безумные "гости" Фонтанки. И вот - на тебе! На сцену вышел новый яркий спикер!
    +3−0
    Klav69316 Июн 2023 в 17:35
    Вот флюгер. Любимая приставка ДЕ...
    +2−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:34
    енто о чем. где доллар и где раииссса?
    +0−0
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