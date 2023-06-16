Путин: у России никогда не было и нет цели дедолларизации отечественной и мировой экономики

У России никогда не было и нет цели дедолларизации отечественной или мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.
Влияние той или иной валюты напрямую связано с экономикой страны-эмитента валюты, сказал глава государства. Он отметил, что экономика США является великой экономикой, хотя в настоящее время по покупательной способности ее обогнала экономика Китая.
Сегодняшнее американское руководство злоупотребляет доверием своего народа, сказал Путин. «Используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, они порождают сомнения в надежности американской валюты как расчетного инструмента мировой торговли и как средства накоплений», отметил президент. Поэтому доля доллара и расчеты в нем в мировой экономике сокращаются, резюмировал российский лидер.
«Если в ведущих арабских странах-производителях нефти говорят, что они готовы рассчитываться в юанях за нефть, то мы здесь совершенно ни при чем. Если тенденция будет набирать обороты, то это начало конца для доллара», — добавил президент.