В Шушарах в 2026 году построят автоматическую газовую котельную

В Шушарах в 2026 году сдадут второй корпус автоматической газовой котельной, которую ввели в эксплуатацию в 2019 году. Как уточняют в СК «Дальпитерстрой», общая мощность будущего теплового узла составит 32 МВт (четыре котла по 8 МВт каждый) с резервной дизель-генераторной станцией на случай аварии.
Оборудование будет работать в автоматическом режиме, персонал потребуется только для техобслуживания и диспетчеризации. Система водоснабжения будет закрытого типа, с теплообменниками в домах.
Мощностей старой котельной 1986 года на улице Школьной, обслуживающей большинство домов в микрорайоне, уже не хватает на фоне растущей нагрузки. Новая котельная позволит разгрузить север Шушар
Сдать объект планируют в мае 2026 года.