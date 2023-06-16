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    В Шушарах в 2026 году построят автоматическую газовую котельную

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    2 комментария

    В Шушарах в 2026 году сдадут второй корпус автоматической газовой котельной, которую ввели в эксплуатацию в 2019 году. Как уточняют в СК «Дальпитерстрой», общая мощность будущего теплового узла составит 32 МВт (четыре котла по 8 МВт каждый) с резервной дизель-генераторной станцией на случай аварии.

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    Оборудование будет работать в автоматическом режиме, персонал потребуется только для техобслуживания и диспетчеризации. Система водоснабжения будет закрытого типа, с теплообменниками в домах.

    Мощностей старой котельной 1986 года на улице Школьной, обслуживающей большинство домов в микрорайоне, уже не хватает на фоне растущей нагрузки. Новая котельная позволит разгрузить север Шушар

    Сдать объект планируют в мае 2026 года.

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    Комментарии 2

    Гость16 Июн 2023 в 17:28
    чаво? вот енто прорыв!
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