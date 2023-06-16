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    ПМЭФ-2023

    Путин: мои друзья-евреи зовут Зеленского позором еврейского народа

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    44 комментария

    Президент России Владимир Путин заявил, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа», поскольку он «своими действиями прикрывает неонацистов». Комментарий прозвучал 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

    Глава государства отметил, что на Украине во время Великой Отечественной войны «1,5 миллиона евреев были уничтожены, прежде всего, руками бандеровцев».

    «Зеленский — человек с еврейской кровью, но он своими действиями прикрывает неонацистов. Ленина скинули, но зачем вы на этот пьедестал возводите нацистов?» — сказал Путин.

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    Комментарии 44

    Гость16 Июн 2023 в 18:00
    эх, жаль такие перлы можно услышать только раз в год
    +0−0
    goncharova16 Июн 2023 в 17:59
    это какой-то позор...
    +0−0
    26605452516 Июн 2023 в 17:58
    После подобных перлов, всё больше убеждаюсь, что это что-то личное, что у дедушки персональная ненависть к более молодому украинскому президенту. Так бывает ещё при первой встрече незнакомых ранее людей, что сразу рождается неприязнь между ними, зачастую из-за каких-то бытовых мелочей или неловко сказанных слов..............
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