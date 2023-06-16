Путин: мои друзья-евреи зовут Зеленского позором еврейского народа

Президент России Владимир Путин заявил, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа», поскольку он «своими действиями прикрывает неонацистов». Комментарий прозвучал 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что на Украине во время Великой Отечественной войны «1,5 миллиона евреев были уничтожены, прежде всего, руками бандеровцев».

«Зеленский — человек с еврейской кровью, но он своими действиями прикрывает неонацистов. Ленина скинули, но зачем вы на этот пьедестал возводите нацистов?» — сказал Путин.