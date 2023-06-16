Армения и Белоруссия присоединились к технологической платформе «Сколково», на очереди — Казахстан

Страны Евразийского экономического союза присоединяются к технологической платформе Фонда «Сколково» — ожидается, что она поможет в кооперации между странами для разработки совместных продуктов.
Об этом сообщил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково» в рамках сессии ПМЭФ-2023 «ЕАЭС: импульсы нового времени», отметив, что необходимо стремиться не только к увеличению экспорта в страны союза, но и к развитию связей между компаниями.
«Одним из условий для построения технологического суверенитета названо создание кооперационных связей между научно-исследовательскими организациями, малыми технологическими компаниями, производственными предприятиями и крупными заказчиками, — уверен Игорь Дроздов. — На мой взгляд, такого рода связи между этими субъектами, находящимися в странах ЕАЭС, нужно развивать».
Всего в странах ЕАЭС на сегодняшний день представлено свыше 350 компаний-резидентов «Сколково». Часть из них открыли офисы и представительства в прошлом году для решения вопросов с платежами и логистикой, но есть примеры и развития производства, например, в Казахстане и Кыргызстане.
Для того, чтобы наладить кооперацию между разными участниками процесса, в 2021 году была запущена платформа НИОКР-сервис, к которой сейчас подключены более 1000 предприятий малого и среднего бизнеса, 130 вузов и 40 центров коллективного пользования. К платформе уже могут подключаться в качестве исполнителей и заказчиков из Армении и Беларуси, а в ближайшее время ожидается запуск соответствующего модуля для Казахстана.