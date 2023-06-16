Армения и Белоруссия присоединились к технологической платформе «Сколково», на очереди — Казахстан

Страны Евразийского экономического союза присоединяются к технологической платформе Фонда «Сколково» — ожидается, что она поможет в кооперации между странами для разработки совместных продуктов.

Об этом сообщил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково» в рамках сессии ПМЭФ-2023 «ЕАЭС: импульсы нового времени», отметив, что необходимо стремиться не только к увеличению экспорта в страны союза, но и к развитию связей между компаниями.

