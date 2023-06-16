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    Потыкалась в стену и пошуршала. На Васильевском острове задержали нетрезвую даму на «Мазде»

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    Бдительные жители Василеостровского района сообщили в полицию о подозрительных маневрах серой «Мазды» с женщиной за рулем. Сперва дама уткнулась в стену Покровской больницы, затем кое-как выехала и на максимально низкой скорости куда-то устремилась. Чутье василеостровцев не подвело, женщина оказалось пьяной. Об этом 16 июня сообщает паблик «Дорожный инспектор».

    Дорожный инспектор.

    На Большой проспект выехали инспекторы ДПС районного ОГИБДД. Полицейские задержали 48-летнюю приезжую из Краснодара. Из салона машины сильно пахло алкоголем, а женщина едва ориентировалась в пространстве. Выяснилось, что в марте ее лишили права управления транспортными средствами, однако, привычку ездить пьяной за рулем она не бросила. На кубаночку составили протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 2

    Гость16 Июн 2023 в 17:44
    понаехавшие
    +0−0
    Польза санкций16 Июн 2023 в 17:37
    Кубаноид?
    +0−0
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