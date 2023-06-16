Потыкалась в стену и пошуршала. На Васильевском острове задержали нетрезвую даму на «Мазде»

Бдительные жители Василеостровского района сообщили в полицию о подозрительных маневрах серой «Мазды» с женщиной за рулем. Сперва дама уткнулась в стену Покровской больницы, затем кое-как выехала и на максимально низкой скорости куда-то устремилась. Чутье василеостровцев не подвело, женщина оказалось пьяной. Об этом 16 июня сообщает паблик «Дорожный инспектор».
На Большой проспект выехали инспекторы ДПС районного ОГИБДД. Полицейские задержали 48-летнюю приезжую из Краснодара. Из салона машины сильно пахло алкоголем, а женщина едва ориентировалась в пространстве. Выяснилось, что в марте ее лишили права управления транспортными средствами, однако, привычку ездить пьяной за рулем она не бросила. На кубаночку составили протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.