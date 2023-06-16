Путин про заморозку активов России за рубежом: Разбой! Средневековье какое-то

Деловой климат в России для начинающего и зрелого бизнеса должен быть глобально конкурентоспособным. Бизнес в ключевых отраслях и секторах, структуры управления системообразующими предприятиями должны работать в российской юрисдикции. Об этом президент России Владимир Путин заявил 1
«У каждого бизнеса есть незыблемое право распоряжаться прибылью и имуществом по своему усмотрению, — сказал глава государства. — Но ситуация, когда средства зарабатываются в России, а потом оседают на заграничных счетах, несет очевидные и неприемлемые для государства и бизнеса риски».
По словам Путина, многие из российских бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда с удивлением увидели, что на Западе оказались заморожены счета и активы.
«По факту, как мы много раз говорили, в голову раньше не могло прийти, что такое возможно. Разбой. И даже не хотят объяснять почему. Средневековье какое-то», — резюмировал президент.