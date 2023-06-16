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    ПМЭФ-2023

    Путин про заморозку активов России за рубежом: Разбой! Средневековье какое-то

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    17 комментариев

    Деловой климат в России для начинающего и зрелого бизнеса должен быть глобально конкурентоспособным. Бизнес в ключевых отраслях и секторах, структуры управления системообразующими предприятиями должны работать в российской юрисдикции. Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

    «У каждого бизнеса есть незыблемое право распоряжаться прибылью и имуществом по своему усмотрению, — сказал глава государства. — Но ситуация, когда средства зарабатываются в России, а потом оседают на заграничных счетах, несет очевидные и неприемлемые для государства и бизнеса риски».

    По словам Путина, многие из российских бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда с удивлением увидели, что на Западе оказались заморожены счета и активы.

    «По факту, как мы много раз говорили, в голову раньше не могло прийти, что такое возможно. Разбой. И даже не хотят объяснять почему. Средневековье какое-то», — резюмировал президент.

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    Комментарии 17

    25346053116 Июн 2023 в 17:16
    Как называется болезнь, когда человек несёт околесицу и верит в неё?
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:09
    То что сделал царь уму не постижимо в 21 веке.
    +2−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:01
    На планете Земля сейчас везде средневековье, а все потому что живём в дремучем 21 веке.
    +1−0
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