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    ПМЭФ-2023

    Путин предложил закрепить в законе понятие частичной занятости

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    Понятие частичной занятости предложил закрепить законодательно президент России Владимир Путин. Об этом заявил 16 июня в ходе Международного петербургского экономического форума.

    Президент отметил, что необходимо поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и теряют пособие, если устраиваются на работу или подработку. Для них необходимо сохранить пособие по уходу за ребенком при частичной занятости и закрепить это в законе, сказал Путин.

    Глава государства также выступил с инициативой выплачивать пособия на ребёнка до 1,5 лет вне зависимости от того, сохранился доход родителей или увеличился.

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