Путин предложил закрепить в законе понятие частичной занятости

Понятие частичной занятости предложил закрепить законодательно президент России Владимир Путин. Об этом заявил 16 июня в ходе Международного петербургского экономического форума.



Президент отметил, что необходимо поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и теряют пособие, если устраиваются на работу или подработку. Для них необходимо сохранить пособие по уходу за ребенком при частичной занятости и закрепить это в законе, сказал Путин.



Глава государства также выступил с инициативой выплачивать пособия на ребёнка до 1,5 лет вне зависимости от того, сохранился доход родителей или увеличился.

