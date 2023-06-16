Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям

В случае если валютные нарушения бизнеса вынужденные, нужно объявить амнистию. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания на ПМЭФ 16 июня .



У амнистии есть еще одно условие: нарушение должно быть допущено по время действия моратория.



Как пообещал президент, мораторий продлят на следующий год. Вопрос этот, как говорит глава государства, будет закрыт: «Чтобы не было возможности притягивать к ответственности задним числом».



Путин добавил, что Россия смогла сохранить устойчивость экономики: «Это медицинский факт».