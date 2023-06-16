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    ПМЭФ-2023

    Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям

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    4 комментария

    В случае если валютные нарушения бизнеса вынужденные, нужно объявить амнистию. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания на ПМЭФ 16 июня.

    У амнистии есть еще одно условие: нарушение должно быть допущено по время действия моратория.

    Как пообещал президент, мораторий продлят на следующий год. Вопрос этот, как говорит глава государства, будет закрыт: «Чтобы не было возможности притягивать к ответственности задним числом».

    Путин добавил, что Россия смогла сохранить устойчивость экономики: «Это медицинский факт».

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    АмнистияВалютаПМЭФ-2023Владимир Путин
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    Гость16 Июн 2023 в 15:48
    Путин добавил, что Россия смогла сохранить устойчивость экономики: «Это медицинский факт».Психиатри́я (от др.-греч. ψυχή — «дух», «душа», «характер»[1]; + др.-греч. ἰατρεία «лечение», «исправление»[2], «приведение в исходное состояние», далее от ἰατρός «врач»[3]) — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства через призму методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения.
    +0−0
    Slava_Rossii216 Июн 2023 в 15:48
    Почему Путин по своему желанию крутит законом как хочет?
    Он царь или Президент, который обязан подчиняться действующему закону?
    +0−0
    Chekist16 Июн 2023 в 15:44
    Легалайз коррупции, може нужно в конституцию прописать?)
    +1−0
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