В Петербурге — самый теплый день в этом году

В Санкт-Петербурге зафиксировали самую высокую температуру с начала 2023 года, разрыв со вчерашним днем всего 0,1 градуса тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«К 15 часам воздух в городе на Неве прогрелся до +26,0°, вчера температура была на 0,1° ниже», — рассказал Михаил Леус в своем телеграм-канале.

16 июня над Петербургом и в окрестностях практически безветренно. По данным Гидрометцентра, воздух должен прогреться до 28 градусов. Как отмечает Михаил Леус, на теплую погоду в городе влияет обширный антициклон, пик которого и приходится на пятницу.