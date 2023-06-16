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    В Петербурге — самый теплый день в этом году

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    2 комментария

    В Санкт-Петербурге зафиксировали самую высокую температуру с начала 2023 года, разрыв со вчерашним днем всего 0,1 градуса тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «К 15 часам воздух в городе на Неве прогрелся до +26,0°, вчера температура была на 0,1° ниже», — рассказал Михаил Леус в своем телеграм-канале.

    16 июня над Петербургом и в окрестностях практически безветренно. По данным Гидрометцентра, воздух должен прогреться до 28 градусов. Как отмечает Михаил Леус, на теплую погоду в городе влияет обширный антициклон, пик которого и приходится на пятницу.

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    Комментарии 2

    26606528516 Июн 2023 в 16:59
    Аномальная жара и сушь. Пятый день подряд температура превышает норму, вчера - более чем на 4 градуса. А осадков к середине месяца выпало всего 14% от нормы.
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