Алина Загитова выступила на ПМЭФ-2023, но ее не поняли. А ведь она уже три года учится быть ведущей

Фото: Михаил Киреев / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





Олимпийская чемпионка Алина Загитова на Петербургском международном экономическом форуме попыталась высказаться о новых спортивных форматах, но ее мало кто понял. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает, как Загитова с 2020 года учится публичным выступлениям.



Алина Загитова — одна из главных звезд ПМЭФ-2023. Однако до последнего момента ей почти не давали говорить. Сначала она выступила по профилю: вместе с гимнастом Артуром Далалояном провела зарядку перед забегом «Мы вместе» на 5 км. Далее Загитову неожиданно заявили спикером на дискуссии по теме переработки отходов. Как подобает, ее посадили в первый ряд, но слова так и не дали. Ведущий объяснил это нехваткой времени.



Звездный час Алины настал на более привычном обсуждении — «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту». Казалось, что здесь она должна себя чувствовать свободно и естественно. Перед ней выступали министр спорта Олег Матыцин, гимнаст Никита Нагорный, главный тренер СКА Роман Ротенберг, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Наконец дали слово Загитовой.



— Если говорить про эксперименты, про нововведения, — подвел ведущий. — Мы видели их в фигурном катании — новые программы, новые турниры — допустим, по прыжковой программе. Как вы это оцениваете?

— В первую очередь, новый формат — он ввелся для того, чтобы было больше зрелищности в фигурном катании, — начала сбивчиво Загитова. — Хотя, казалось бы, куда еще? Но есть куда, как оказалось. Вот. Чтобы не только техническая, то есть прыжки, определяли итоговый результат, но и артистизм, умение держать зрителя внутри программы, повышать свой skating skills — то есть работать над катанием.



Также дополнительно к программам у нас идет… костюмы и музыка. Вот. Также у нас ввели сейчас новые соревнования между мужчиной и женщиной. Очень интересный формат, так как сталкиваются два вида разных… м-м-м… не спорта, а… То есть мужчина и женщина, да, сталкиваются лбами. И тут очень интересно, насколько они будут соревноваться, кто будет сильнее. Потому что в настоящее время пока непонятно.

Но в мировом фигурном катании, наверное, уже сформировалось… оно сформировалось и в качестве шоу-программ, возможно, но только если с нашими фигуристами. Вот.



Автор: видео / Diplomatrutube / YouTube

Если вы не в теме, так сразу и не понять, о чем говорит Загитова. Например, не понял этого замминистра спорта Одес Байсултанов. Уже после официальной части он отчитал Загитову: «Почему я сказал, что если будут спрашивать на эту тему, лучше не говорить. Я отвечаю за эту тему в Минспорта. И пока я там работаю, этой дисциплины не будет — мужчины и женщины». А ведь речь шла всего лишь о турнире шоу-программ. И тут стоит напомнить, что Загитова с 2020 года занимается с педагогом по сценической речи, пытается вести различные шоу на телевидении и даже петь.



Полтора года после триумфальной Олимпиады-2018 Загитова еще делала вид, что продолжает спортивную карьеру. В 2020-м Алина поступила на журфак РАНХИГС и стала ведущей «Ледникового периода», и хотя официально об окончании карьеры не объявляла, но всем стало очевидно, куда дальше она будет двигаться. До Загитовой из фигурного катания на телевидение успешно перешли Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова, Максим Траньков. Даже Евгения Медведева неплохо справилась с ролью ведущей на шоу «Ледниковый период. Дети». Поэтому изначально никаких предубеждений относительно Загитовой не было.



Незадолго до своего дебюта в «Ледниковом периоде» Загитова рассказала о своей работе с репетитором по речи в «Вечернем Урганте», куда пришла как раз вместе с Ягудиным.



«Очень смешная штучка. Я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать. Репетитор меня просит разговаривать везде, где есть время. Еду в машине с мамой, кладу эту пробку в рот и начинаю скороговорки говорить или текст какой прохожу. Чтобы губы были разработаны. Она говорит, что у меня ленивые губы. Поэтому я их тренирую», — рассказывала Алина.

Несмотря на занятия с педагогом, дебют фигуристки на Первом канале признали провальным. Загитова была очень зажата и с трудом выговаривала заученный текст.

В ситуациях же, когда нужно было импровизировать — во время интервью с участниками после прокатов, — спортсменка терялась окончательно. Самый яркий момент произошел после выступления комика Владимира Маркони и фигуристки Маргариты Дробязко. Загитова спросила Маркони, знает ли он, что такое «компоненты», на что комик остроумно ответил, знает ли Алина, что такое пицца.



«В детстве я знала, что такое пицца, и сейчас, конечно же…» — стушевалась Загитова.

В соцсетях фигуристку поклонники фигурного катания подвергли жесткой критике. Самую уничижительную публичную характеристику дала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина: «Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует».

Спустя месяц Загитова пришла на «Матч ТВ» к Дмитрию Губерниеву. Опытный ведущий заставил ее отвечать на неудобные вопросы, читать скороговорки (Алина делала это с запинками) и в итоге чуть не довел фигуристку до истерики.

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу», — заявила ему Загитова.

«Человек, пришедший на ТВ, собирающийся стать ведущим, должен быть готов ко всему», — объяснял потом Губерниев свой напор.

И хотя фигуристка продолжала весьма неловко вести «Ледниковый период», ее все равно звали на новые проекты. Среди них в 2022 году оказались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, из которых решили сделать шоу.



Со льда фигуристы выходили на ковер, где их ждали ведущие: Максим Траньков и Алина Загитова. И если Траньков отрабатывал на отлично, то за его партнершу вновь становилось неловко. Она задавала странные вопросы, которые почти всегда ставили в тупик фигуристов. Например, Софью Самоделкину она спросила, действительно ли она все в жизни делает сама. Еще был странный момент с Елизаветой Туктамышевой.



— Насколько я знаю, у твоей программы очень интересная история, — сказала Загитова. — Расскажи, пожалуйста, нам чуть-чуть.

— Э-э-э, пф… очень интересная, просто выбрали музыку, поставили программу, и я ее катаю, ха-ха-ха, — Туктамышева с трудом нашлась что ответить.



А уже в декабре 2022 года Загитова вместе с шоуменом Дмитрием Хрусталевым вела для Первого канала чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. Она вновь запиналась, забывала слова. Выкручиваться помогал соведущий. Один раз Хрусталев все-таки не выдержал и подколол фигуристку, когда та трижды запнулась в одном предложении.

Загитова: По об... По обоим результатам... этих выступлений...

Хрусталев: Так!

Загитова: У нас есть финалистки, и при этом нам уже известны две бронз... бронзовые мед... медалистки.

Хрусталев: Медалистки, да. Вот за что я, Алиночка, обожаю профессиональный спорт, так это за ясность и четкость.



В феврале Загитова пошла на новый эксперимент: решила спеть в шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с Zivert песню Credo. Перед этим она несколько недель занималась с педагогом по вокалу. Только почему-то пела фигуристка все равно под фонограмму. Но даже с фонограммой получилось не очень.



Автор: видео / Figure Skaters / YouTube

«Алина, чуть лучше попадать в фонограмму — и будет роскошное пение!» — написал Губерниев в телеграм-канале.



«Лучше никак, чем так», — добавил заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

После очередной волны критики Загитова не выдержала и написала у себя в соцсетях, что ей не страшно выглядеть смешной.



«Мне так много раз в жизни, разные люди говорят, что мне делать. Что мне хотеть. Что мне лучше. Я так много попробовала за последний год. И каждый раз мне говорили — этого не делать. Или — что это не мое. Или: ужас-ужас и кошмар. Но я знаю и чувствую, как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Я ищу и исследую свои новые эмоции, желания. Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной», — заявила Загитова.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

