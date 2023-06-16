Путин заявил, что иностранные производители смогут вернуться в Россию, но особенности их поведения учтут

Ушедшие с российского рынка иностранные производители смогут вернуться, заявил 16 июня президент России Владимир Путин в ходе Международного петербургского экономического форума.



По его словам, разговоры о возвращении слышны все чаще и чаще.



«Мы двери ни для кого не закрываем и будем создавать условия», — сказал глава государства, но отметил, что особенности поведения некоторых партнеров учтут и во главу угла будут ставить интересы отечественного бизнеса.

Он также добавил, что оставшиеся на российском рынке иностранные производители также рассматриваются как отечественные. Власти также будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний.

