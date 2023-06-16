    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    762мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.96eur90.97

    ПМЭФ-2023

    Путин заявил, что иностранные производители смогут вернуться в Россию, но особенности их поведения учтут

    1000
    4 комментария

    Ушедшие с российского рынка иностранные производители смогут вернуться, заявил 16 июня президент России Владимир Путин в ходе Международного петербургского экономического форума.

    По его словам, разговоры о возвращении слышны все чаще и чаще.

    «Мы двери ни для кого не закрываем и будем создавать условия», — сказал глава государства, но отметил, что особенности поведения некоторых партнеров учтут и во главу угла будут ставить интересы отечественного бизнеса.

    Он также добавил, что оставшиеся на российском рынке иностранные производители также рассматриваются как отечественные. Власти также будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПМЭФ-2023Владимир ПутинВладимир Путин на ПМЭФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Карабас Барабас16 Июн 2023 в 15:36
    Непонятно только, зачем им сюда возвращаться? Репутационные риски колоссальные, инвестиционный климат отрицательный, если бизнес не успеют отобрать силовики то его прибьют санкции. Они уже выходили из РФ понеся дикие убытки, видимо в кремле их держат за идиотов, которые так и будут наступать на одни и те же грабли.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:35
    Опять в свой стан предателей впустим?
    Ещё эти шишки от грабель не прошли. А Россия уже готова вновь тёплые объятия распахнуть.
    +0−0
    27638631516 Июн 2023 в 15:33
    Радостный дедушка слышит всякие разговоры. О возвращении. Он слышит голоса.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close