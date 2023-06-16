Путин: Мы не допустили раскачки цен

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что инфляция в России ниже, чем на Западе, и близка к историческому минимуму. По его словам, инфляция в РФ составляет 2,9%.



«Мы поддержали спрос в экономике, обеспечили работой предприятия и компании, не допустили раскачки цен. Мы сохранили ответственную сбалансированную денежно-кредитную политику. Наши госфинансы сбалансированы», — подчеркнул глава государства.



При этом он отметил существующий сейчас дефицит бюджета, который «во многом связан с переносом расходов "влево"». То есть с тратами на оборону и вооружение. А ненефтегазовые доходы растут быстрее прогноза: за январь — май они выросли на 9,1%.

