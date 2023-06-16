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    ПМЭФ-2023

    Путин: Мы не допустили раскачки цен

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    20 комментариев

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что инфляция в России ниже, чем на Западе, и близка к историческому минимуму. По его словам, инфляция в РФ составляет 2,9%.

    «Мы поддержали спрос в экономике, обеспечили работой предприятия и компании, не допустили раскачки цен. Мы сохранили ответственную сбалансированную денежно-кредитную политику. Наши госфинансы сбалансированы», — подчеркнул глава государства.

    При этом он отметил существующий сейчас дефицит бюджета, который «во многом связан с переносом расходов "влево"». То есть с тратами на оборону и вооружение. А ненефтегазовые доходы растут быстрее прогноза: за январь — май они выросли на 9,1%.

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    Комментарии 20

    Гость16 Июн 2023 в 15:56
    тогда почему все чертовски подорожало?
    +0−0
    daisychain16 Июн 2023 в 15:51
    Нет времени на раскачку!
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:49
    ржу не могу, это ж надо так врать и так уже 30 лет
    +2−0
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