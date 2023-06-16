«Алмаз-Антей» договорился с Республикой Алтай о поставках электромобилей E-Neva

Обуховский завод, входящий в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Алтай по развитию транспортного комплекса региона за счет использования электромобилей, беспилотных летательных аппаратов и их прототипов.

Документ подписали заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников и председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин. Сотрудничество должно повысить эффективность и экологичность работы транспортного комплекса Республики Алтай.