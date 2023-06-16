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    «Алмаз-Антей» договорился с Республикой Алтай о поставках электромобилей E-Neva

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    1 комментарий

    Обуховский завод, входящий в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Алтай по развитию транспортного комплекса региона за счет использования электромобилей, беспилотных летательных аппаратов и их прототипов.

    Документ подписали заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников и председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин. Сотрудничество должно повысить эффективность и экологичность работы транспортного комплекса Республики Алтай.

    Фото: предоставлено пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»
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    «Обуховский завод реализует проект «Организация производства линейки электромобилей и газоэлектромобилей», в рамках которого планируется создание высокотехнологичного и востребованного потребителями электротранспорта, — поясняет Михаил Подвязников. — Мы уверены, что такой вид транспорта будет востребован и в экологической столице России — Республике Алтай. Наши автомобили будут созданы с соблюдением всех экологических требований и подойдут для длительных поездок по региону, служб такси и каршеринга, микроэлектромобили, в частности, смогут использоваться в курортных зонах, где нежелательна эксплуатация обычных автомобилей».

    В конце мая председатель Правительства Республики Алтай посетил Обуховский завод и посмотрел на прототип современного электрокроссовера «Е-Neva». После визита правительство республики заинтересовалось применением разработок завода в связи с тем, что в Республике Алтай реализуется государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».

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    «Одна из технологий, которая будет востребована в Республике Алтай как экологической столице России, это «российская Tesla» — полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva, — говорит Олег Хорохордин. — Когда предприятие выйдет на полномасштабное производство, мы будем тестировать новые электромобили у нас в Республике Алтай. В будущем электромобили E-Neva пополнят автопарк каршеринга, который будет организован у обновлённого аэровокзального комплекса. Всё это отвечает принципам устойчивого развития, а также способствует уменьшению загрязнения воздуха и сохранению высокого экологического индекса нашей республики».

    Фото: предоставлено пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»

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    Комментарии 1

    своих не бросаем16 Июн 2023 в 15:37
    молодцы! осталось только начать производить 😆😆😆😆😆
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