Группа «Ритуальные услуги» выступит в Петербурге в обновленном составе

Знатоки петербургского андерграунда и завсегдатаи «Ионотеки» точно знают «Ритуальные услуги» — дуэт Любови Романенковой и Марии Блиновой, исполняющий смешанный с пост-панком синтипоп. Но теперь в коллективе произошли перемены: «Ритуальные услуги» стали квинтетом и в таком составе выступят в клубе Factory 18 июня (12+).
Расширение состава — это как будто бы логичное развитие группы, которая долгое время действовала в весьма компактном формате. Бас-гитара, флейта и подклад с компьютера явно не раскрывали всего потенциала и мелодичности «Ритуальных услуг». Зато теперь, с живыми барабанами, синтезатором и другими инструментами, знакомые поклонникам песни как бы обретают дополнительный объем.
Программа, которую исполнят «Ритуальные услуги» в Петербурге, называется «Дорога домой». И состоять она будет, вероятно, из уже знакомых фанатам композиций. Музыканты просят надевать белое и нести цветы — такой вот дресс-код.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»