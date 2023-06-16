Петербургский Политех и «Газпром нефть» вместе поработают над новыми технологиями для нефтяной отрасли

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве в области технологий нефтепереработки и нефтехимии на ПМЭФ-2023. Его подписали генеральный директор «Газпромнефть — Промышленные инновации» Михаил Никулин и ректор вуза Андрей Рудской.



Вуз станет участником научно-технологической платформы «Газпром нефти», которая объединяет специалистов, отраслевые и технологические институты, инжиниринговые компании и инновационные центры в работе над новыми решениями для нефтехимии и нефтепереработки. Сотрудничество с НИУ Политеха коснется технологий для рынка композитов и полимеров, а также подготовки специалистов в области химии полимеров. Так, молодые ученые и студенты университета смогут поработать над прикладными задачами в технологическом центре промышленных инноваций «Газпром нефти».

