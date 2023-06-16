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    ПМЭФ-2023

    Энергетический Петербург

    Петербургский Политех и «Газпром нефть» вместе поработают над новыми технологиями для нефтяной отрасли

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    Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве в области технологий нефтепереработки и нефтехимии на ПМЭФ-2023. Его подписали генеральный директор «Газпромнефть — Промышленные инновации» Михаил Никулин и ректор вуза Андрей Рудской.

    Вуз станет участником научно-технологической платформы «Газпром нефти», которая объединяет специалистов, отраслевые и технологические институты, инжиниринговые компании и инновационные центры в работе над новыми решениями для нефтехимии и нефтепереработки. Сотрудничество с НИУ Политеха коснется технологий для рынка композитов и полимеров, а также подготовки специалистов в области химии полимеров. Так, молодые ученые и студенты университета смогут поработать над прикладными задачами в технологическом центре промышленных инноваций «Газпром нефти».

    — За неполные два года работы участники научно-технологической платформы сумели разработать, испытать и внедрить в производство нужные отрасли продукты, например топливные присадки, — говорит Михаил Никулин. — Совместно с Политехом мы планируем работать в области межотраслевых технологий и наукоемких инноваций, подготовки специалистов по новым направлениям российской нефтепереработки и нефтехимии.

    Как отметил ректор университета Андрей Рудской, вуз и «Газпром нефть» уже сотрудничают в области корпоративных магистерских образовательных программ, ДПО и науки. Несколько лет на базе университета работает НОЦ «Газпромнефть — Политех», а летом откроется второй научно-образовательный центр «Газпром нефти» по IT и бизнес-аналитике. Также в прошлом году утвердили стратегию вовлечения сотрудников университета в освоение северных месторождений компании.

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