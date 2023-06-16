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    Водоканал назвал топ-10 петербургских домов, которые чаще других засоряют канализацию

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    Петербуржцы пытаются избавиться от ненужного мусора самым простым способом — смывая все в унитаз. Водоканал рассказал, в каких домах последствия таких действий приходится устранять чаще всего, и как это предотвратить.

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    На первом месте оказался доходный дом Колобовых на улице Ленина, 8А в Петроградском районе. Там за 5 месяцев 2023 года пришлось устранять семь засоров. На портале «Наш Санкт-Петербург» жители 113-летнего дома регулярно жалуются на засор канализации и протечку труб, из-за чего неприятный запах проникает в квартиры на первом этаже и остается еще даже долго после того, как причину засора устраняют.

    Шесть засоров за полгода у еще более старого дома Петроградского района на Лахтинской, 3А. Жители дома постройки 1906 года жалуются на сильный запах канализации, особенно на первом этаже. И в этом случае причиной появления канализационного запаха стало подтопление подвального помещения в результате засора дворовой канализации.

    Заключает тройку лидеров дом на Большом проспекте П.С., 34-36А – пять засоров за последние пять месяцев. Однако жители чаще всего жалуются на неисправный лифт, следует из материалов на «Нашем Санкт-Петербурге».

    Пять засоров в Центральном районе на Думской, 5/22 А. Помимо этого жильцов не устраивает состояние парадных, отсутствие информации об отключениях горячей воды.

    Жилой дом в Выборгском районе на Сердобольской,1А пять раз за полгода засорял канализацию. Плюс ко всему в доме 1910 года постройки водятся крысы, отсутствует информация об отключении воды. Также жителей не устраивает состояние фасада дома.

    На седьмом месте жилой дом на улице Мира, 7А, в котором за последние 5 месяцев тоже устранили 5 засоров. Жильцы не слишком активно обращаются за помощью через портал «Наш Петербург» — последний раз они жаловались на низкую температуру в квартире 1 февраля.

    Меньше всех повезло петербуржцам на Большой Зелениной, 28А. Там за последние полгода образовалось 4 засора, была повреждена кровля, не отапливались квартиры, а с приходом тепла завелись крысы.

    Подвела канализация и на Введенской, 5/13А – 4 засора за полгода. К тому же в подъездах дома грязно, жильцы выставляют личные вещи на лестничную площадку, что мешает соседям.

    Еще 4 засора пришлось устранять Водоканалу в нежилом помещении на Выборгском шоссе, 19 к. 1, литера А.

    Водоканал напомнил, что канализация не предназначена для утилизации отходов. Причиной засора может стать даже мелкий мусор: в нее нельзя смывать мелкий сор и строительный мусор, бумагу, упаковочные материалы и пищевые отходы, влажную туалетную бумагу, влажные салфетки и другие средства личной гигиены. При нарушении этих правил, жильцы рискуют создать проблемы себе и своим соседям, вплоть до подтопления подвальных и придомовых территорий, вытекания сточных вод на улицы города и появления неприятных запахов.

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