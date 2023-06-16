Расчеты по Visa и Masterсard могут исчезнуть из России в течение трех лет

Платежные системы Visa и Masterсard могут почти полностью исчезнуть из России в течение трех лет, сообщает 16 июня ТАСС, ссылаясь на слова первого зампреда Центрального банка России Ольгу Скоробогатову на ПФЭМ-2023.



Ольга Скоробогатова отметила, что доля Visa и Masterсard на российском рынке постепенно снижается. Через три года возможен полный переход на отечественные платежные системы.



Также зампред Центрального банка сообщила, что в течение пяти лет возможен переход со SWIFT (международная система передачи финансовых сообщений между банками) на национальные цифровые валюты, которые будут интегрированы в новые платформы, и крупные страны смогут финансово и информационно взаимодействовать друг с другом за счет новой инфраструктуры.

