Расчеты по Visa и Masterсard могут исчезнуть из России в течение трех лет

Платежные системы Visa и Masterсard могут почти полностью исчезнуть из России в течение трех лет, сообщает
Ольга Скоробогатова отметила, что доля Visa и Masterсard на российском рынке постепенно снижается. Через три года возможен полный переход на отечественные платежные системы.
Также зампред Центрального банка сообщила, что в течение пяти лет возможен переход со SWIFT (международная система передачи финансовых сообщений между банками) на национальные цифровые валюты, которые будут интегрированы в новые платформы, и крупные страны смогут финансово и информационно взаимодействовать друг с другом за счет новой инфраструктуры.
Ольга Скоробогатова также отметила, что Россия уже создала свою платформу в мае этого года и готова приступить к работе с цифровым рублем, как только будет принят соответствующий закон.