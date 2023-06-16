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    Расчеты по Visa и Masterсard могут исчезнуть из России в течение трех лет

    1970
    10 комментариев

    Платежные системы Visa и Masterсard могут почти полностью исчезнуть из России в течение трех лет, сообщает 16 июня ТАСС, ссылаясь на слова первого зампреда Центрального банка России Ольгу Скоробогатову на ПФЭМ-2023.

    Ольга Скоробогатова отметила, что доля Visa и Masterсard на российском рынке постепенно снижается. Через три года возможен полный переход на отечественные платежные системы.

    Также зампред Центрального банка сообщила, что в течение пяти лет возможен переход со SWIFT (международная система передачи финансовых сообщений между банками) на национальные цифровые валюты, которые будут интегрированы в новые платформы, и крупные страны смогут финансово и информационно взаимодействовать друг с другом за счет новой инфраструктуры.

    Ольга Скоробогатова также отметила, что Россия уже создала свою платформу в мае этого года и готова приступить к работе с цифровым рублем, как только будет принят соответствующий закон.

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    Комментарии 10

    Chekist16 Июн 2023 в 14:18
    Интересно, только на каком оборудование все это будет рабоать через три года? Такими темпами, которые летит РФ в просать, думается, что останутся наличные денежки. Welcome back to 80s
    +1−1
    Русич Древний16 Июн 2023 в 14:16
    Всёпропальщики возликовали… в очередной раз.
    +1−1
    Гость16 Июн 2023 в 14:12
    три месяца.
    +2−0
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