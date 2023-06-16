Автопарк каршерингов могут заполонить отечественные производители

Президент поручил усовершенствовать законодательство по такси-каршерингу и ввести для него дополнительные требования по локализации закупок авто. Сейчас Совфед дорабатывает «последнюю стадию» проекта при поддержке Минпромторга, рассказал сенатор Константин Долгов на ПМЭФе 16 июня.



В качестве поддержки автопроизводителей нужно стимулировать сбыт товаров на уровне государства — заинтересовать покупателей в том числе коммерческого и общественного транспорта, считают в Совфеде. «Поддержка спроса — вот задача государства», — заявил Констатнин Долгов.

