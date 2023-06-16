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    ПМЭФ-2023

    Автопарк каршерингов могут заполонить отечественные производители

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    1 комментарий

    Президент поручил усовершенствовать законодательство по такси-каршерингу и ввести для него дополнительные требования по локализации закупок авто. Сейчас Совфед дорабатывает «последнюю стадию» проекта при поддержке Минпромторга, рассказал сенатор Константин Долгов на ПМЭФе 16 июня.

    В качестве поддержки автопроизводителей нужно стимулировать сбыт товаров на уровне государства — заинтересовать покупателей в том числе коммерческого и общественного транспорта, считают в Совфеде. «Поддержка спроса — вот задача государства», — заявил Констатнин Долгов.

    Взяться решили за каршеринги — скоро им предъявят дополнительные требования по локализации при закупках. «Этого закона совершенно точно ждут производители», — считает Долгов.

    Другая мера, которая обсуждалась на площадках Совета Федерации, относится уже к электромобилям. Их думают включить в перечень приоритетной продукции для получения долгосрочных льготных кредитов в рамках кластерной инновационной платформы.

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    Mariella01616 Июн 2023 в 12:29
    Помнится был старенький голливудский фильм, там садист постоянно спрашивал у жертвы: это безопасно? И продолжал пытать. Вот так и с каршерингом, который будет предоставлять то, что они называют "отечественные автомобили": это безопасно?)))
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