    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.96eur90.97

    Водитель «Форда» после ДТП под Петербургом вышел из машины и умер

    5271
    12 комментариев

    Полиция Выборгского района Ленобласти проводит проверку по факту столкновения двух автомобилей, которое закончилось смертью водителя. Причину предстоит установить.

    Авария произошла около 12:08 15 июня на 24-м километре автодороги Зеленогорск — Приморск — Выборг. Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, 76-летний петербуржец, выезжая на своем Ford Kuga со второстепенной дороги, не пропустил ехавший по главной Hyundai Tucson под управлением 62-летней жительницы Петербурга и столкнулся с ним.

    После ДТП пенсионер самостоятельно вышел из автомобиля, но скончался до приезда скорой помощи. Телесных повреждений у него не нашли. За 2022–2023 годы мужчина дважды привлекался за нарушения ПДД, оба — за превышение скорости, штрафы были оплачены.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТП
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 12

    27415834516 Июн 2023 в 14:06
    Женщины всегда несут смерть мужчинам. И живут при этом дольше их. Семье умершего , соболезнования.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 13:58
    Опять пенсы... законодательно пора в правах ограничивать
    +0−0
    Dmitry_SPB_16 Июн 2023 в 13:49
    Просто с возрастом людям нужно чаще проходить медкомиссию, особенно, если они управляют средствами повышенной опасности
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close