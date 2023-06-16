Водитель «Форда» после ДТП под Петербургом вышел из машины и умер

Полиция Выборгского района Ленобласти проводит проверку по факту столкновения двух автомобилей, которое закончилось смертью водителя. Причину предстоит установить.



Авария произошла около 12:08 15 июня на 24-м километре автодороги Зеленогорск — Приморск — Выборг. Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, 76-летний петербуржец, выезжая на своем Ford Kuga со второстепенной дороги, не пропустил ехавший по главной Hyundai Tucson под управлением 62-летней жительницы Петербурга и столкнулся с ним.

После ДТП пенсионер самостоятельно вышел из автомобиля, но скончался до приезда скорой помощи. Телесных повреждений у него не нашли. За 2022–2023 годы мужчина дважды привлекался за нарушения ПДД, оба — за превышение скорости, штрафы были оплачены.