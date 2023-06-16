Путин наградил Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина

Депутат Госдумы, Герой Советского Союза Валентина Терешкова получила орден Гагарина в честь шестидесятилетия своего полета в космос. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ 16 июня опубликован на официальном сайте правовых документов.
Орден Гагарина был вручен «за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность». Награда была учреждена указом президента от 27 мая 2023 года, а Терешкова стала первым человеком, кому она вручена.
Валентина Терешкова вошла в историю как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет 16 июня 1963 года. Затем она сменила полеты в космос на госслужбу. Так, с 1966 по 1989 годы она была депутатом Верховного Совета СССР. В современной политической истории запомнилась гражданам по своей деятельности в Госдуме, когда в марте 2020 года предложила поправку к Конституции РФ, которая позволила действующему президенту Владимиру Путину еще дважды претендовать на пост главы государства.